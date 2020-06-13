A TVWALA MEDIA PRODUCTION “HIT”- A Love Story

A TVWALA MEDIA PRODUCTION “HIT”- A Love Story1 min read
A Love Story, which will be remembered by all for its addressee… Bindi an actor by profession is loved by her roommate… To know the story, you have to view – “HIT”
Featuring – Sudipta Chakraborty, Anindya Sahar, Ishaan Mazumdar, Namita Chakraborty
A Short FILM BY ANIRBAN CHAKRABORTY
SPECIAL THANKS – ANINDYA SHAHAR
STORY, SCREENPLAY & DIRECTION – ANIRBAN CHAKRABORTY
ACTOR – SUDIPTA CHAKRABORTY, NAMITA CHAKRABORTY, ARKORANJAN BHATTACHARJEE & ISHAAN MAZUMDER
MUSIC – SOMAGNI
EDITOR – AROB DEY
SINGER – ARIJIT
MUSIC PROGRAMMER – SOUMALYA SINHA
LYRICS – SUBHAJYOTI BHADRA
STUDIO – SKYSCRAPER STUDIO
EXECUTIVE PRODUCER – SAYAN CHAKRABORTY
POSTER DESIGN – SUBHABRATA KOLKATA
GRAPHICS PACKAGING – CHAYACHOBI DESIGN STUDIO
POST COORDINATION – SUBHANKAR DUTTA
TVWALA MEDIA TEAM – DEBARATI, SOUVIK, ALOK, JOYDIP, SUMAN, SAPTAPARNA, SUBHANKAR
DISTRIBUTION PARTNER – QINETIC NETWORK
PUBLICITY PARTNER – SUDEEP’S