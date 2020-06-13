Sat. Jun 13th, 2020

The Times of Bengal

মানুষের সাথে , মানুষের পাশে

A TVWALA MEDIA PRODUCTION “HIT”- A Love Story

1 min read

A Love Story, which will be remembered by all for its addressee… Bindi an actor by profession is loved by her roommate… To know the story, you have to view – “HIT”

Featuring – Sudipta Chakraborty, Anindya Sahar, Ishaan Mazumdar, Namita Chakraborty

A Short FILM BY ANIRBAN CHAKRABORTY

SPECIAL THANKS – ANINDYA SHAHAR

STORY, SCREENPLAY & DIRECTION – ANIRBAN CHAKRABORTY

ACTOR – SUDIPTA CHAKRABORTY, NAMITA CHAKRABORTY, ARKORANJAN BHATTACHARJEE & ISHAAN MAZUMDER

MUSIC – SOMAGNI

EDITOR – AROB DEY

SINGER – ARIJIT

MUSIC PROGRAMMER – SOUMALYA SINHA

LYRICS – SUBHAJYOTI BHADRA

STUDIO – SKYSCRAPER STUDIO

EXECUTIVE PRODUCER – SAYAN CHAKRABORTY

POSTER DESIGN – SUBHABRATA KOLKATA

GRAPHICS PACKAGING – CHAYACHOBI DESIGN STUDIO

POST COORDINATION – SUBHANKAR DUTTA

TVWALA MEDIA TEAM – DEBARATI, SOUVIK, ALOK, JOYDIP, SUMAN, SAPTAPARNA, SUBHANKAR

DISTRIBUTION PARTNER – QINETIC NETWORK

PUBLICITY PARTNER – SUDEEP’S

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