BJP reshuffle 2026: From Smriti Irani to Piyush Goyal, who are the TOP names in Nitin Nabin’s new squad

New Delhi: BJP chief Nitin Nibin announces names of new office bearersVasundhara Raje Scindia, Tirath Singh Rawat, Ram Madhav, Baijyant Jay Panda, D Purandeshwari, Rekha Verma, Varshaben Narendrabha
Share Article
https://www.india.com/news/india/bjp-reshuffle-2026-from-smriti-irani-to-piyush-goyal-who-are-the-top-names-in-nitin-nabins-new-squad-8503546/
New Delhi: BJP chief Nitin Nibin announces names of new office bearersVasundhara Raje Scindia, Tirath Singh Rawat, Ram Madhav, Baijyant Jay Panda, D Purandeshwari, Rekha Verma, Varshaben Narendrabhai Doshi, Bharti Pravin Pawar, Manpreet Singh Badal, Lal Singh Arya, MNagaraja, Tariq Mansoor and Madhuchandra Kar to be National Vice Presidents.
National Vice Presidents
Read more:
BJP Reshuffle Live: BJP President Nitin Nabin announces Team 2029, Smriti Irani, Vasundhara Raje in list
-
SmtVasundhara Raje Scindia – Rajasthan
-
Shri Tirath Singh Rawat – Uttarakhand
-
Shri Ram Madhav – Delhi
-
Shri Baijayant Jay Panda – Odisha
-
SmtD Purandeshwari – Andhra Pradesh
-
SmtRekha Verma – Uttar Pradesh
-
SmtVarshaben Narendrabhai Doshi – Gujarat
-
Smt(Dr.) Bharti Pravin Pawar – Maharashtra
-
Sardar Manpreet Singh Badal – Punjab
-
Shri Lal Singh Arya – Madhya Pradesh
-
ProfMNagaraja – Karnataka
-
ProfTariq Mansoor – Uttar Pradesh
-
Smt(Dr.) Madhuchandra Kar – West Bengal
National General Secretary (Org.)
-
Shri B.LSanthosh – Delhi
National Joint General Secretaries (Org.)
-
Shri Shivprakash – Mumbai
-
Shri Saudan Singh – Chandigarh
National General Secretaries
-
Shri Vinod Tawde – Maharashtra
-
Shri Sunil Bansal – Delhi
-
Shri Biplab Kumar Deb – Tripura
-
SmtSmriti Irani – Uttar Pradesh
-
DrSatish Poonia – Rajasthan
-
Shri Gajendra Patel – Madhya Pradesh
-
Shri Harish Dwivedi – Uttar Pradesh
-
Shri Sanjay Bhatia – Haryana