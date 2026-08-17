BJP reshuffle 2026: From Smriti Irani to Piyush Goyal, who are the TOP names in Nitin Nabin’s new squad


New Delhi: BJP chief Nitin Nibin announces names of new office bearersVasundhara Raje Scindia, Tirath Singh Rawat, Ram Madhav, Baijyant Jay Panda, D Purandeshwari, Rekha Verma, Varshaben Narendrabha






पटना से की दसवीं

Nitin Nabin- File image


New Delhi: BJP chief Nitin Nibin announces names of new office bearersVasundhara Raje Scindia, Tirath Singh Rawat, Ram Madhav, Baijyant Jay Panda, D Purandeshwari, Rekha Verma, Varshaben Narendrabhai Doshi, Bharti Pravin Pawar, Manpreet Singh Badal, Lal Singh Arya, MNagaraja, Tariq Mansoor and Madhuchandra Kar to be National Vice Presidents.

National Vice Presidents


Read more:
BJP Reshuffle Live: BJP President Nitin Nabin announces Team 2029, Smriti Irani, Vasundhara Raje in list

  1. SmtVasundhara Raje Scindia – Rajasthan

  2. Shri Tirath Singh Rawat – Uttarakhand

  3. Shri Ram Madhav – Delhi

  4. Shri Baijayant Jay Panda – Odisha

  5. SmtD Purandeshwari – Andhra Pradesh

  6. SmtRekha Verma – Uttar Pradesh

  7. SmtVarshaben Narendrabhai Doshi – Gujarat

  8. Smt(Dr.) Bharti Pravin Pawar – Maharashtra

  9. Sardar Manpreet Singh Badal – Punjab

  10. Shri Lal Singh Arya – Madhya Pradesh

  11. ProfMNagaraja – Karnataka

  12. ProfTariq Mansoor – Uttar Pradesh

  13. Smt(Dr.) Madhuchandra Kar – West Bengal

National General Secretary (Org.)

  1. Shri B.LSanthosh – Delhi

National Joint General Secretaries (Org.)

  1. Shri Shivprakash – Mumbai

  2. Shri Saudan Singh – Chandigarh

National General Secretaries

  1. Shri Vinod Tawde – Maharashtra

  2. Shri Sunil Bansal – Delhi

  3. Shri Biplab Kumar Deb – Tripura

  4. SmtSmriti Irani – Uttar Pradesh

  5. DrSatish Poonia – Rajasthan

  6. Shri Gajendra Patel – Madhya Pradesh

  7. Shri Harish Dwivedi – Uttar Pradesh

  8. Shri Sanjay Bhatia – Haryana



Source link

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *