Naga Panchami: Several injured in stampede-like incident at Ujjain’s Mahakaleshwar Nagchandreshwar Temple
Share Article
https://www.india.com/news/india/naga-panchami-several-injured-in-stampede-like-incident-at-ujjains-mahakaleshwar-nagchandreshwar-temple-watch-8503399/
Naga Panchami: Several injured in stampede-like incident at Ujjain’s Mahakaleshwar Nagchandreshwar Temple
Madhya Pradesh | Injuries reported after a stampede-like situation among the devotees at Mahakaleshwar Nath Chandeshwar Mandir in UjjainMore details awaited.
— ANI (@ANI) August 17, 2026
Note: This is a developing story and further details will be added.