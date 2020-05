Presenting #নতুনপৃথিবীআমরাই_জিতবো a special music album that can boost us in this lockdown diaries

An SSD Venture Presentation Association with Ssquare Entertainment

From the maker of #Saiya_Re

The total production and shooting being done with real characters from their home and with representation of their own profession.

#Director : Subrata Sharma

#Music :Subrata Sharma / Prasun Das

#Lyrics : Subrata Sharma

#Music_Arranger : Prasun Das

#Singers : Sayani Palit/ Aviraj DasGupta/ Mrinmoy Dey/ Prasun Das

#Editor : Subrata Sharma

#Starring : Anindo Sarkar/Aviraj DasGupta /Ujani DasGupta/Rajiv Bose/ Guriya/ Saugata Bondopadhyay/ Susmita Roy Chackrabarty /Satabdi Nag/ Aritra Khan/ Tanaya Nandy/Sayan Banerjee /Oindrila Santra/Arnob Dutta /Sumana Das/Anirrban Chackrabarty /Ipshita Bhattacharya/Santanu Majumder/Jayati Basu Chowdhury / Indrajeet Bose/Anushka Ghatak/Suvro Majumder /Purnima DasGupta/Sovick Chackrabarty /Swapan Kumar /Siddhartha Sankar Roy/Dr. Manish /Surajit Maity /Subrata Sharma

#P_R_Head :Saheb Halder

#P_R_Team : Surajit Maity /Tushar Chattopadhyay

#Publicity_Design : Subham Dutta

SSD Venture

Ssquare Entertainment

Channel Partner – SITI CINEMA MUSIC BANGLA

Online Partner – Literacy Paradise | Tollykotha | Filmy Gossip.com | সংবাদ একলভ্য | News Front | The Times of Bengal

Media – Dainik Statesman