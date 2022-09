ভূতের রাজা বর দিতে এলো সোদপুর

No matter how bad Bengali is, the world is mesmerized by the thousands of varieties of Bengali cuisine. Start the meal with bitter. You will not find such chemistry anywhere in the world. Bengali cuisine has a rich history since before the Middle Ages. Kabiguru wrote in an advertisement of a sweet shop that the best house of desire is in Rasana. Kolkata’s best Bengali-style restaurant Bhoot Raja Dil Bar inaugurated their sixth outlet at Sodpur Ghola on Saturday in Barbela with restaurant founder RK Pal and entertainment director Jeet Chakraborty, actresses Sayantani Guha Thakurta and Bulbuli Panja.

টেবিলে টেবিলে ঘুরছিলেন স্বয়ং ভুতের রাজা। রেস্তোরাঁয় অভিভাবকদের সঙ্গে আসা কচিকাঁচাদের কাছে যা ছিল রীতিমত বিস্ময়। জিৎ চক্রবর্তী জানালেন, একদিকে রেস্তোরাঁর পরিবেশ অন্যদিকে বাংলা রান্নার স্বাদের যুগলবন্দী ঘটেছে। অভিনেতা খরাজ মুখার্জিকে দিয়ে রেস্তোরাঁর একটি থিম সং তৈরি হয়েছে, যা মহালয়ার আগে প্রকাশ পাবে। রেস্তোরাঁ চেনের কর্তা রাজীব কুমার পাল জানান, বাঙালি ভোজনরসিকদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ১৭ বছর আগে। চলতি বছরে আমাদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেছি ৩ ও ৪ মে। ১৭ তম বর্ষে ১৭ টি পদ মাত্র ১৭০ টাকায় পরিবেশন হয়েছে। বাজার দর যার নূন্যতম হয় সাতশ টাকা। কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম, সব ধরনের ভোজনবিলাসী মানুষ যাতে চেখে দেখতে পারেন। আমাদের অন্যতম আকর্ষণ থালি। গুপি থালি, বাঘা থালি ও মহাভোজ থালি। সোদপুরের এই আউটলেটের অঙ্গসজ্জা করা হয়েছে গুগাবাবার শুন্ডি রাজার দরবারের অনুকরণে। সত্যজিৎ রায়ের শতবর্ষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর পছন্দের মেনু রাখা হয়েছে আমাদের রেস্তোরাঁয়। মা ঠাকুমা ও দিদিমার হাতের যাদুর পরশ পাবেন গ্রাহকরা আমাদের রেস্তোরাঁয়।সাবেকি হারিয়ে যাওয়া অনেক পদ থাকছে। সোদপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষদের আর কলকাতা যেতে হবে না ভূতের রাজার বর পেতে। পুজোর আগেই আমাদের সপ্তম দোকানের উদ্বোধন হতে চলেছে। কোথায় সেটা আপাতত রহস্য থাক। সাংবাদিকরা বরং ফেলুদার মত তদন্ত করে দেখুন সপ্তম দোকান কোথায় হতে চলেছে?