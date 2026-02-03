- ISGlobal, soutenu par la Fondation Rockefeller, a analysé l’impact d’une réduction sévère de l’aide mondiale dans 93 pays où des décès évitables pourraient survenir, notamment : 38 en Afrique subsaharienne, 12 dans la région MENA, 10 en Europe, 21 en Asie et 12 en Amérique latine
- Une nouvelle étude publiée dans The Lancet révèle que la réduction de l’aide mondiale, en particulier par les États-Unis et les pays européens, annulera des décennies de progrès dans la lutte contre les maladies.
Alors que les plus grands donateurs du monde et d’autres pays ont continué à réduire leur aide de plusieurs milliards, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) prévoit que l’APD pourrait diminuer de 10 à 18 % entre 2024 et 2025. Afin d’évaluer l’impact réel de l’APD dans ces pays et de prévoir ce qui pourrait se produire si les réductions actuelles de l’aide se poursuivent ou s’aggravent, ISGlobal – avec le soutien de la Fondation Rockefeller en association avec sa filiale caritative, RF Catalytic Capital – a examiné 20 ans de données sur le développement entre 2002 et 2021 dans 93 pays qui abritent 6,3 milliards de personnes. “Cette étude révèle la grave réalité que beaucoup craignaient après une année de coupes sombres dans l’aide mondiale. Un déficit sévère devrait entraîner 22,6 millions de décès d’ici 2030, ce qui équivaut à la perte de toute la population de la Zambie”, a déclaré William Asiko, premier vice-président et responsable de l’Afrique à la Fondation Rockefeller. “L’Afrique devrait être la principale victime des réductions de l’aide, et ces données démontrent clairement l’impact humain dévastateur qui en résultera. Les philanthropies, la société civile et d’autres groupes ne seront pas en mesure de combler le vide laissé par la diminution de l’aide publique au développement, et il est donc nécessaire de rechercher de nouveaux modèles susceptibles d’avoir un impact maximal avec un financement réduit. La Fondation Rockefeller travaille à l’élaboration de ces solutions qui peuvent réparer notre infrastructure d’aide défaillante”. Révision par les pairs et publication par The Lancet Global Health, The Impact of Two Decades of Humanitarian and Development Assistance and the Projected Mortality Consequences of Current Defunding to 2030 (L’impact de deux décennies d’aide humanitaire et d’aide au développement et les conséquences projetées en termes de mortalité d’un financement insuffisant jusqu’en 2030) : Évaluation rétrospective et analyse prévisionnelle, modélise deux scénarios pour la période 2025-2030 :
- Scénario de dégagement léger. Avec une réduction annuelle de 10,6 % (correspondant à la réduction moyenne des deux dernières années, 2024-2025), ces réductions pourraient entraîner 9,4 millions de décès évitables, dont 2,5 millions d’enfants de moins de cinq ans.
- Scénario de dégonflement sévère. Sur la base d’une réduction de 32 milliards de dollars (15,1 %) de l’APD entre 2024 et 2025, les réductions de financement se poursuivant et s’aggravant jusqu’à la fin de la décennie, cela pourrait entraîner la mort de 5,4 millions d’enfants de moins de cinq ans, soit plus de 22 millions de décès supplémentaires, tous âges confondus.6 millions de décès supplémentaires, tous âges confondus – ce qui équivaut à (1) l’ensemble des populations de Barcelone, Paris et Londres combinées; (2) plus que les populations individuelles de Le Caire, Dhaka, Mexico, Mumbai, et Sao Paulo; (3) ou l’ensemble de État américain de Floride qui périra d’ici 2030.
- Diminution de 23 % de la mortalité toutes causes confondues.
- Diminution de 39 % de la mortalité infantile.
- Réduire de 70 % les taux de mortalité dus au VIH/SIDA, de 56 % les taux de mortalité dus aux carences nutritionnelles, de 56 % le taux de mortalité dû au paludisme, de 55 % les taux de mortalité dus aux maladies diarrhéiques et de 54 % les taux de mortalité dus aux maladies tropicales négligées.
- Renforcer les systèmes de santé et soutenir les efforts de contrôle et d’éradication des maladies.
- Améliorer la préparation aux foyers et aux épidémies.
- 38 pays d’Afrique subsaharienne :
Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, République du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Afrique du Sud, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.
- 12 pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord :
Algérie, Djibouti, Égypte, Iran, Irak, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Soudan, Tunisie et Turquie.
- 10 pays en Europe :
Albanie, Arménie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Macédoine du Nord, Moldavie, Monténégro, Serbie et Ukraine.
- 21 pays d’Asie :
Afghanistan, Azerbaïdjan, Bangladesh, Cambodge, Chine, Inde, Indonésie, Kazakhstan, Kirghizstan, Laos, Malaisie, Mongolie, Myanmar, Népal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Tadjikistan, Thaïlande, Ouzbékistan et Viêt Nam.
- 12 pays d’Amérique latine :
Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Paraguay et Pérou.
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(26)00008-2/fulltext. A propos de l’Institut de Barcelone pour la santé mondiale (ISGlobal)
L’Institut de Barcelone pour la santé mondiale, ISGlobal, est le fruit d’une alliance innovante entre la Fondation “la Caixa”, des institutions académiques et des organismes gouvernementaux afin de contribuer aux efforts entrepris par la communauté internationale pour relever les défis en matière de santé mondiale. ISGlobal est un pôle d’excellence consolidé dans le domaine de la recherche . Il est le fruit d’un travail entamé dans le domaine de la santé par l’Hôpital Clínic et le Parc de Salut MAR et dans le domaine universitaire par l’Université de Barcelone et l’Université Pompeu Fabra. Son modèle de travail est basé sur la production de connaissances scientifiques par le biais de Programmes et groupes de recherche, et leur traduction par le biais de Éducation et formation et Analyse et développement global. Son objectif ultime est d’aider à combler les disparités en matière de santé entre les différentes régions du monde et à l’intérieur de celles-ci. Pour plus d’informations, consultez le site www.isglobal.org. A propos de la Fondation Rockefeller
Investissant 30 milliards de dollars au cours des 113 dernières années pour promouvoir le bien-être de l’humanité, la Fondation Rockefeller est une philanthropie pionnière fondée sur des partenariats improbables et des solutions innovantes qui produisent des résultats mesurables pour les personnes aux Etats-Unis et dans le monde entier. Nous tirons parti des percées scientifiques, de l’intelligence artificielle et des nouvelles technologies pour faire de grands paris dans les domaines de l’énergie, de l’alimentation, de la santé et de la finance, notamment avec notre filiale caritative, RF Catalytic Capital (RFCC). Pour plus d’informations, inscrivez-vous à notre newsletter sur www.rockefellerfoundation.org/subscribe et suivez-nous sur X @RockefellerFdn, Instagram @rockefellerfdn, YouTube @RockefellerFdn, et LinkedIn @the-rockefeller-foundation.
