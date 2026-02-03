- ISGlobal, unterstützt von der Rockefeller Foundation, analysierte die Auswirkungen drastischer globaler Hilfskürzungen in 93 Ländern, in denen es zu vermeidbaren Todesfällen kommen könnte, darunter: 38 in Afrika südlich der Sahara, 12 in MENA, 10 in Europa, 21 in Asien und 12 in Lateinamerika
- Eine neue Studie, die in der Zeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde, kommt zu dem Schluss, dass die Kürzung der weltweiten Hilfe, insbesondere durch die USA und die europäischen Länder, die jahrzehntelangen Fortschritte bei der Bekämpfung von Krankheiten zunichte machen würde
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) prognostiziert , dass die öffentliche Entwicklungshilfe zwischen 2024 und 2025 um 10 % bis 18 % zurückgehen könnte, da die größten Geberländer und andere Länder der Welt weiterhin Milliardenbeträge einsparen. Um die tatsächliche Wirkung der öffentlichen Entwicklungshilfe in diesen Ländern zu bewerten und zu prognostizieren, was passieren könnte, wenn die derzeitigen Hilfskürzungen fortgesetzt oder noch verschärft werden, untersuchte ISGlobal – mit Unterstützung der Rockefeller Foundation in Zusammenarbeit mit ihrem gemeinnützigen Ableger RF Catalytic Capital – 20 Jahre Entwicklungsdaten zwischen 2002 und 2021 in 93 Ländern, in denen 6,3 Milliarden Menschen leben. “Diese Studie zeigt die ernste Realität auf, die viele nach einem Jahr umfassender Kürzungen der globalen Hilfe befürchtet haben. Es wird davon ausgegangen, dass bis 2030 22,6 Millionen Menschen sterben werden, was dem Verlust der gesamten Bevölkerung Sambias entspricht”, sagte William Asiko, Senior Vice President & Head of Africa, The Rockefeller Foundation. “Es wird erwartet, dass Afrika die Hauptlast der Hilfskürzungen tragen wird, und diese Daten zeigen deutlich, welche verheerenden Auswirkungen dies auf die Menschen haben wird. Philanthropien, die Zivilgesellschaft und andere Gruppen werden nicht in der Lage sein, die Lücke zu füllen, die durch die rückläufige offizielle Entwicklungshilfe entsteht. Daher ist es notwendig, nach neuen Modellen zu suchen, die mit geringeren Mitteln die größte Wirkung erzielen können. Die Rockefeller Foundation arbeitet an der Entwicklung solcher Lösungen, die unsere kaputte Hilfsinfrastruktur reparieren können.” Von Fachleuten geprüft und veröffentlicht von The Lancet Global Health, The Impact of Two Decades of Humanitarian and Development Assistance and the Projected Mortality Consequences of Current Defunding to 2030: Retrospektive Evaluierungs- und Prognoseanalyse, modelliert zwei Szenarien für den Zeitraum 2025-2030:
- Sanftes Defizit-Szenario. Bei einer jährlichen Senkung um 10,6 % (entsprechend der durchschnittlichen Senkung der letzten beiden Jahre, 2024-2025) könnten diese Kürzungen zu 9,4 Millionen vermeidbaren Todesfällen führen, darunter 2,5 Millionen Kinder unter fünf Jahren.
- Schweres Defizit-Szenario. Auf der Grundlage von 32 Milliarden Dollar (15,1 %) an ODA-Kürzungen von 2024 bis 2025, wobei die Mittelkürzungen bis zum Ende dieses Jahrzehnts fortgesetzt und verschärft werden, könnte dies dazu führen, dass 5,4 Millionen Kinder, die jünger als fünf Jahre alt sind, als Teil von mehr als 22.6 Millionen zusätzliche Todesfälle aller Altersgruppen – das entspricht in etwa (1) der Bevölkerung der Großstädte Barcelona, Paris und London zusammen; (2) mehr als die einzelne Bevölkerung von Kairo, Dhaka, Mexiko-Stadt, Mumbai und Sao Paulo; (3) oder dem gesamten US-Bundesstaat Florida , der bis 2030 zugrunde geht.
- Senkung der Gesamtmortalität um 23 %.
- Senkung der Kindersterblichkeit um 39 %.
- Senkung der Sterblichkeitsrate bei HIV/AIDS um 70 %, bei Ernährungsmängeln um 56 %, bei Malaria um 56 %, bei Durchfallerkrankungen um 55 % und bei vernachlässigten tropischen Krankheiten um 54 %.
- Stärkung der Gesundheitssysteme und Unterstützung der Bemühungen zur Bekämpfung und Ausrottung von Krankheiten.
- Verbesserung der Bereitschaft für Ausbrüche und Epidemien.
- 38 Länder in Afrika südlich der Sahara:
Angola, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Zentralafrikanische Republik, Tschad, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Äquatorialguinea, Eswatini, Äthiopien, Gabun, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Republik Kongo, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Südafrika, Tansania, Togo, Uganda, Sambia und Simbabwe.
- 12 Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas:
Ägypten, Algerien, Dschibuti, Irak, Iran, Jordanien, Libanon, Libyen, Marokko, Sudan, Tunesien und die Türkei.
- 10 Länder in Europa:
Albanien, Armenien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Nordmazedonien, Moldawien, Montenegro, Serbien und die Ukraine.
- 21 Länder in Asien:
Afghanistan, Aserbaidschan, Bangladesch, Kambodscha, China, Indien, Indonesien, Kasachstan, Kirgisistan, Laos, Malaysia, Mongolei, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippinen, Sri Lanka, Tadschikistan, Thailand, Usbekistan und Vietnam.
- 12 Länder in Lateinamerika:
Argentinien, Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Paraguay und Peru.
Über das Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal)
Das Barcelona Institute for Global Health, ISGlobal, ist das Ergebnis einer innovativen Allianz zwischen der Stiftung “la Caixa”, akademischen Einrichtungen und Regierungsstellen, um zu den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft beizutragen, die Herausforderungen im Bereich der globalen Gesundheit zu bewältigen. ISGlobal ist ein konsolidiertes Exzellenzzentrum im Bereich der Forschung , das aus der Arbeit des Hospital Clínic und des Parc de Salut MAR im Gesundheitsbereich und der Universität Barcelona und der Universität Pompeu Fabra im akademischen Bereich hervorgegangen ist. Ihr Arbeitsmodell basiert auf der Generierung wissenschaftlicher Erkenntnisse durch Forschungsprogramme und -gruppen und deren Umsetzung durch die Bereiche Bildung und Ausbildung und Analyse und globale Entwicklung. Ihr Ziel ist es, dabei zu helfen, die gesundheitlichen Ungleichheiten zwischen und innerhalb verschiedener Regionen der Welt zu beseitigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.isglobal.org. Über die Rockefeller Foundation
Die Rockefeller Foundation, die in den letzten 113 Jahren 30 Milliarden Dollar in die Förderung des Wohlergehens der Menschheit investiert hat, ist eine bahnbrechende Philanthropie, die sich auf unwahrscheinliche Partnerschaften und innovative Lösungen stützt, die messbare Ergebnisse für die Menschen in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt liefern. Wir nutzen wissenschaftliche Durchbrüche, künstliche Intelligenz und neue Technologien, um in den Bereichen Energie, Lebensmittel, Gesundheit und Finanzen große Wetten einzugehen, auch mit unserem gemeinnützigen Ableger RF Catalytic Capital (RFCC). Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie sich für unseren Newsletter unter www.rockefellerfoundation.org/subscribe anmelden und uns auf X @RockefellerFdn, Instagram @rockefellerfdn, YouTube @RockefellerFdn und LinkedIn @the-rockefeller-foundation folgen.
