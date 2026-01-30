SÉOUL, Corée du Sud, 30 janvier 2026 /PRNewswire/ — Cynosure Lutronic, leader mondial des technologies de médecine esthétique à base d’énergie, révèle que Mosaic 3D™ a reçu le marquage d’approbation CE dans le cadre du règlement européen MDR, ce qui signale un nouveau tournant majeur dans l’expansion mondiale de sa plateforme avancée de resurfaçage fractionné. À la suite de son lancement réussi sur certains marchés internationaux, Mosaic 3D™ bénéficie toujours d’une forte dynamique, portée par un accueil clinique positif et l’intérêt croissant d’experts de premier plan du monde entier.Mosaic 3D™ représente la prochaine génération de laser fractionné non ablatif, qui promet de délivrer plus d’énergie et de couvrir davantage de zones, tout en garantissant la sécurité des patients et en évitant au maximum leur inconfort et les temps d’arrêt, grâce aux caractéristiques suivantes :
Fleur Requena
Directrice commerciale chargée des régions EMEA et LATAM
[email protected] Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2872607/Cynosure_Lutronic_Logo.jpg
Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2872608/Cynosure_Lutronic_Mosaic.jpg
- 3D Controlled Chaos Technology™ : Optimise la distribution et la profondeur des microfaisceaux sur plusieurs niveaux de profondeur, contribue à réduire le risque d’échauffement thermique global pour augmenter le volume de coagulation du traitement sur chaque point d’impact, sans sacrifier la sécurité.
- Système de refroidissement intégré : Aide les prestataires des soins à traiter efficacement et en toute sécurité les zones sensibles autour des yeux et de la bouche. Le refroidissement par air intégré parcourt la pièce à main et les pointes en saphir exclusives avec compression à froid. Cette synergie réduit la douleur, les risques d’érythème et d’œdème, et améliore l’efficacité, la sécurité et le confort du traitement.
- Polyvalence : Crée un nouveau tissu sur la peau en stimulant la néocollagénèse et la néoélastinogénèse dans le derme moyen, afin de revitaliser la peau et d’en sublimer l’éclat*. Avec ses rouleaux métalliques améliorés et ses nouvelles pointes en saphir, MOSAIC 3D™ garantit un traitement complet en une seule plateforme laser. L’application aisée du rouleau refroidi par air assure une couverture efficace et une action exceptionnelle, soutenues par les points d’impact de la 3D Controlled Chaos Technology™ dans les zones difficiles.
