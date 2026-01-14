Plus de 100 clients nouveaux et élargis de LifeSphere, 34 mises en service à l’échelle mondiale et l’adoption rapide par l’entreprise de NavaX témoignent d’une forte dynamique. BOSTON, 14 janvier 2026 /PRNewswire/ — ArisGlobal, société de technologie axée sur l’IA à l’avant-garde des sciences de la vie et créatrice de LifeSphere®, a annoncé aujourd’hui d’excellents résultats pour 2025, marqués par une croissance soutenue de la clientèle, des mises en œuvre au niveau mondial réussies et une adoption accélérée de ses capacités NavaX alimentées par l’IA. Tout au long de l’année, ArisGlobal a aidé les entreprises pharmaceutiques et des sciences de la vie à moderniser leurs opérations informatiques en matière de sécurité, de réglementation et de R&D, en faisant passer l’IA de programmes pilotes à des environnements de production à l’échelle de l’entreprise. Croissance et développement de la clientèle La demande de modernisation basée sur l’IA a continué d’augmenter en 2025, les entreprises du secteur des sciences de la vie cherchant à faire face à l’augmentation des volumes de données, à la complexité opérationnelle et à la pression réglementaire. Principales nouveautés :
- Plus de 100 nouveaux clients nets combinés et développements de clients sur LifeSphere ;
- Augmentation de 125 % en glissement annuel du nombre de clients NavaX, grâce à l’adoption par les entreprises du secteur de la sécurité et de la réglementation.
- 22 mises en service liées à la sécurité
- 11 mises en services réglementaires
- 5 mises en service NavaX
- Unify, une couche d’orchestration des données qui relie les données relatives à la sécurité, à la réglementation, à la qualité et médicales, offrant ainsi une base commune pour la visibilité, la création de rapports et la prise de décision dans tous les domaines ;
- NavaX Insights, qui transforme les données opérationnelles et de sécurité en renseignements exploitables grâce à l’analyse en temps réel, à l’identification des tendances et à la surveillance des performances ;
- NavaX Agents, qui introduit l’IA agentique dans le domaine de la sécurité et de la réglementation
