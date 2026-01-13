Más de 100 clientes nuevos y ampliados de LifeSphere, 34 lanzamientos globales y la rápida adopción empresarial de NavaX indican un fuerte impulso BOSTON, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ — ArisGlobal, empresa tecnológica líder en IA en el sector de las ciencias de la vida y creadora de LifeSphere®, anunció hoy sólidos resultados para 2025, marcados por un crecimiento sostenido de clientes, implementaciones globales exitosas y la adopción acelerada de sus capacidades NavaX basadas en IA. A lo largo del año, ArisGlobal ayudó a organizaciones farmacéuticas y de ciencias de la vida a modernizar sus operaciones de TI de seguridad, normativas e I+D, trasladando la IA de programas piloto a entornos de producción reales a escala empresarial. Crecimiento y expansión de clientes La demanda de modernización basada en IA siguió aumentando en 2025, a medida que las organizaciones de ciencias de la vida buscaban abordar el creciente volumen de datos, la complejidad operativa y la presión regulatoria. Los aspectos más destacados incluyen:
- Más de 100 nuevos clientes netos combinados y expansiones de clientes en LifeSphere;
- Aumento interanual del 125 % en el número de clientes de NavaX, impulsado por la adopción empresarial en Seguridad y Regulación.
- 22 puestas en marcha de seguridad
- 11 puestas en marcha regulatorias
- 5 puestas en marcha de NavaX
- Unify, una capa de orquestación de datos que conecta datos de seguridad, regulatorios, de calidad y médicos, lo que proporciona una base compartida para la visibilidad, los informes y la toma de decisiones entre dominios;
- NavaX Insights, que transforma datos operativos y de seguridad en inteligencia procesable a través de análisis en tiempo real, identificación de tendencias y monitoreo del rendimiento;
- NavaX Agents, Introducción de la IA agente en seguridad y normativas.
Source link
Leave a Reply