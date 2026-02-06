El Colectivo Detect the SOS está compuesto por: Boehringer Ingelheim, la American Diabetes Association ® (Asociación Estadounidense de Diabetes), la National Kidney Foundation (Fundación Nacional del Riñón), WomenHeart y The Mended Hearts, Inc.

para concienciar sobre el cribado del CACu y aumentar las pruebas Se estima que aproximadamente 35 millones de personas adultas en los EE. UU. padecen de enfermedad renal crónica, lo que las pone en riesgo de sufrir eventos cardiovasculares como un ataque cardíaco o un derrame cerebral; un cribado significativo puede ayudar a detectarla de forma temprana.

RIDGEFIELD, Conn.

6 de febrero de 2026

/PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — Hoy, Boehringer Ingelheim y el Colectivo, un grupo de organizaciones profesionales, grupos de defensa de pacientes, pacientes y cuidadores, lanzaron una nueva misión de salud pública: aumentar la concienciación sobre el cribado del cociente albúmina-creatinina en orina (CACu) para ayudar a descubrir riesgos ocultos de enfermedad renal crónica (ERC) y eventos cardiovasculares (CV) relacionados, como el ataque cardíaco o el derrame cerebral.