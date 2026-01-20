Aktualisierte Pressemitteilung: Eine frühere Version dieser Mitteilung wurde versehentlich irrtümlich verbreitet. Diese Mitteilung ersetzt alle früheren Versionen und spiegelt die genaue und vollständige Offenlegung des Unternehmens wider

VitaSmart Markteinführung voraussichtlich 1Q26

Die von der FDA zugelassene Kennzeichnung unterstützt die breite klinische Anwendbarkeit, einschließlich der Spender nach dem Kreislauftod (Donation after Circulatory Death, DCD), und positioniert VitaSmart™ als skalierbare und wirtschaftlich überzeugende Plattform für US-amerikanische Transplantationszentren

DULUTH, Ga.

20. Januar 2026

Ausweitung der Möglichkeiten für die Nutzung von DCD-Lebern

Kennzeichnung zur Unterstützung der realen klinischen Praxis

Klinische Beweise für die De-Novo-Freigabe

Wirtschaftliche und betriebliche Erwägungen für Transplantationszentren

Verbesserte Organverwertung

Geringere Nutzung nachgelagerter Ressourcen

Vereinfachte Workflow-Integration ohne Notwendigkeit einer transportbasierten Perfusion

Ein kapitaleffizienter, skalierbarer Ansatz zur fortgeschrittenen Organerhaltung

Pläne für die Markteinführung

Speziell angefertigte HOPE-Technologie für die Einführung in den USA

Danksagung an die Forscher und das Team