Le lancement commercial de VitaSmart est prévu pour le 1er trimestre 26

L’étiquetage approuvé par la FDA soutient une large applicabilité clinique, y compris pour les donneurs en état de mort circulatoire (DCD), et positionne VitaSmart™ comme une plateforme évolutive et économiquement convaincante pour les centres de transplantation américains

DULUTH, Ga.

20 janvier 2026

Élargir les possibilités d’utilisation de la foie DCD

Étiquetage conçu pour soutenir la pratique clinique dans le monde réel

Preuves cliniques à l’appui de l’autorisation de novo

Considérations économiques et opérationnelles pour les centres de transplantation

Amélioration de l’utilisation des organes

Réduction de l’utilisation des ressources en aval

Intégration simplifiée du flux de travail sans nécessité de perfusion par transport

Une approche évolutive et économe en capital pour la préservation avancée des organes

Plans de lancement

Technologie HOPE spécialement conçue pour l’adoption aux États-Unis

Remerciements aux chercheurs et à l’équipe