Cynosure Lutronic anuncia la finalización de la aprobación MDR de la UE y el impulso global de Mosaic 3D™ antes de IMCAS 2026 SEUL, Corea del Sur, 30 de enero de 2026 /PRNewswire/ — Cynosure Lutronic, líder mundial en tecnologías médicas estéticas basadas en energía, anuncia que Mosaic 3D™ ha recibido la aprobación de la marca CE según el MDR europeo, lo que marca otro hito importante en la expansión global de su avanzada plataforma de rejuvenecimiento fraccional. Tras su exitoso lanzamiento en mercados internacionales seleccionados, Mosaic 3D™ continúa ganando impulso gracias a su positiva adopción clínica y al creciente interés de los principales expertos de todo el mundo.Mosaic 3D™ representa la nueva generación de láser fraccional no ablativo, que ofrece mayor energía y cubre más áreas, garantizando al mismo tiempo la seguridad con mínimas molestias y tiempo de recuperación para los pacientes mediante:
Fleur Requena
Directora de Marketing EMEA & LATAM
[email protected] Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2872608/Cynosure_Lutronic_Mosaic.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2872607/Cynosure_Lutronic_Logo.jpg
- 3D Controlled Chaos Technology™: optimiza la distribución y profundidad de los microhaces de múltiples profundidades, 3D CCT ayuda a reducir el riesgo de calentamiento térmico masivo, lo que permite un aumento en el volumen de coagulación del tratamiento por sello, sin sacrificar la seguridad.
- Sistema de enfriamiento integrado: permite a los profesionales tratar de forma segura y eficaz las zonas sensibles del contorno de ojos y boca. El sistema de enfriamiento por aire integrado fluye a través de la pieza de mano hasta las exclusivas puntas de zafiro de compresión en frío. Esta sinergia reduce el dolor, el eritema y el edema, y mejora la eficacia, la seguridad y la comodidad del tratamiento.
- Versatilidad: Crea una nueva imagen en la piel al mejorar la neocolagénesis y la neoelastinogénesis en la dermis media, lo que resulta en una piel revitalizada e iluminada*. Con sus rodillos metálicos mejorados y sus nuevas puntas de zafiro, MOSAIC 3D™ aplica rodillos y estampados en una sola plataforma láser. El rodillo fácil de usar, refrigerado por aire, permite una cobertura eficiente y una eficacia excepcional, con el estampado 3D CCT en zonas difíciles.
Fleur Requena
Directora de Marketing EMEA & LATAM
[email protected] Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2872608/Cynosure_Lutronic_Mosaic.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2872607/Cynosure_Lutronic_Logo.jpg
Source link
Leave a Reply