SEOUL, Südkorea, 30. Januar 2026 /PRNewswire/ — Cynosure Lutronic, ein weltweit führender Anbieter von energiebasierten medizinisch-ästhetischen Technologien, gibt bekannt, dass Mosaic 3D™ die CE-Kennzeichnung gemäß der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) erhalten hat. Dies stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein in der globalen Expansion dieser fortschrittlichen Plattform für fraktionierte Hauterneuerung dar.Nach seiner erfolgreichen Einführung in ausgewählten internationalen Märkten gewinnt Mosaic 3D™ dank der positiven klinischen Akzeptanz und des wachsenden Interesses führender Experten weltweit weiter an Dynamik. Mosaic 3D™ repräsentiert die nächste Generation nicht-ablativer fraktionierter Laser, die höhere Energiemengen abgeben und größere Behandlungsareale abdecken können, während sie gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten und dank folgender Merkmale die Beschwerden und Ausfallzeiten für Patienten minimieren:
Fleur Requena
Marketing Director EMEA & LATAM
[email protected] Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2872607/Cynosure_Lutronic_Logo.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2872608/Cynosure_Lutronic_Mosaic.jpg
- 3D Controlled Chaos Technology™: 3D CCT optimiert die Verteilung und Eindringtiefe der Mikrostrahlen in mehreren Hautschichten und trägt dazu bei, das Risiko einer thermischen Überhitzung zu verringern, wodurch das Koagulationsvolumen pro Auslösen erhöht werden kann, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.
- Integriertes Kühlsystem: ermöglicht es Anbietern, empfindliche Behandlungsbereiche um die Augen und den Mund sicher und effektiv zu behandeln. Die integrierte Luftkühlung strömt durch das Handstück und auf die einzigartigen Saphir-Tips mit Kaltkompression. Diese Synergie reduziert Schmerzen, Rötungen und Schwellungen und dient dazu, die Wirksamkeit, Sicherheit und den Komfort der Behandlung zu verbessern.
- Vielseitigkeit: schafft eine neue Grundlage für die Haut, indem es die Neokollagenese und Neoelastinogenese in der mittleren Hautschicht fördert, was zu einer revitalisierten und strahlenden Haut führt. Mit seinem Rollenhandstück und neuen Saphir-Tips vereint MOSAIC 3D™ Rollen- und Stempelanwendungen in einer Laserplattform. Einfaches, luftgekühltes Behandeln ermöglicht eine effiziente Abdeckung und außergewöhnliche Wirksamkeit.
