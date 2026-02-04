The Bhopal power distribution company has announced a power shutdown for maintenance in more than 59 areas of the city.New Delhi: A major power and water crunch is likely to hit several parts of North and Central India today, February 4. According to the reports, power and water supply will remain disrupted in many cities because of maintenance work, faults, and technical issues.
Uttar Pradesh Power Cut Today: Power Outage in Kushinagar for 72 Hours
- Kushinagar – Laxmipur Mahant (Fazilnagar Substation)
- Power supply has been disrupted for 72 hours (3 days) due to a fault.
- Affected: Over 2,000 villagers.
- Problems: Water tanks have run dry, mobile charging is difficult, and daily life has been severely affected.
- Department’s claim: JE Sartaj Ali said the fault has been fixed and supply will be restored soon.
Madhya Pradesh Power Cut Today: 6-Hour Power Outage in 59+ Areas of BhopalThe Bhopal power distribution company has announced a power shutdown for maintenance in more than 59 areas of the city. According to the reports, in most locations, electricity supply will remain suspended from 10:00 AM to 4:00 PM (6 hours).
Main maintenance work includes:
- Feeder bifurcation
- Conductor stringing
- Construction of additional bays at 33/11 KV substations
Major affected areas and timing
- 10:00 AM to 4:00 PM (6 hours)
- Nizamuddin Colony, Sagar Estate, Sukh Sagar Colony, Sachchidanand Nagar
- Palasi Village, Badwai Village, Alexer Green, Nice Space Colony, Rajnagar Palasi
- Alexer Garden, Sigma Green, Comfort Heights, New Kohefiza, Inox Colony
- Pushpa Nagar, LIG Quarters, Kabristan, 80 Feet Road, Garam Gaddha Road, Kammu Ka Bagh, Mahamai Ka Bagh
- Chandbad, Bajaria, Vijay Hotel area, BES Colony, Kishore Talkies, State Bank area
- Rajiv Gandhi College, South Avenue, Green City Trilanga, Akash Ganga, Trilochan Nagar
- Jhulelal Market, Tagore Ward, Shivaji Ward
- Sagar Bungalow area, BDA, Gondipura, Banjara Basti, New Jail area
• Major affected areas: Hathikheda Village, Balaji Nagar, Fakirakheda, Taragarh, Bhajanganj, Mayo Link Road, Shastri Nagar, Aditya Palace, Pushkar Road, Isolex, Palra, etc. Kota (Kota Power Cut) • Power cut for 3–4 hours in many areas from around 10–11 AM to 2–3 PM.
• Major affected areas: Devli Arab Road, Mansarovar, Ganesh Nagar, Subhash Nagar, Akshar Dham, Moti Nagar, Ambedkar Nagar, Shagun Vatika, Gulab Vihar, etc. Delhi Water Cut: Water supply affected due to maintenance at Sonia Vihar Plant • Time: From 9 AM for the next 8 hours (affected till evening)
• Affected areas: Ankur Enclave, Karawal Nagar, Mustafabad, Shiv Vihar, Khajuri, Nanaksar, Yamuna Vihar, Ghonda Maujpur, Gokulpuri, Loni Water, Harsh Vihar, Mandoli, Seva Dham, Tahirpur, GTB Enclave, Dilshad Garden, Seemapuri, etc.
• Advisory: Water supply may not resume in the evening. Store water in advance. Tanker helpline numbers: 1916 (Emergency), Mandawali – 22727812, Jagrati – 22374834, etc. Delhi Power Cut: Double trouble in Delhi, electricity also affected • In Rohini’s Jhung Society, power will be cut from 10:30 AM to 12:30 PM and again from 2 PM to 4 PM. Bengaluru Power Cut: 5–8 hour power cuts in several areas • Time: From 10 AM to 5–6 PM (in some areas till 10 PM)
• Affected areas: Sultanpalya, Kengeri, Kumbalgodu, Bidadi, Chikkabanavara, Kaval Bairasandra, L.R. Bande, Gandhinagar, Anwar Layout, Sultan Palya, Ranka Nagar, Kanak Nagar, Hegde Nagar, etc.
• Reason: Maintenance at 66/11 KV substation and line upgradation.
