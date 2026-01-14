ALBANY, Nueva York

14 de enero de 2026

El período sin cobertura de la Parte D de Medicare ha sido eliminado.

En 2026, hay un límite anual de $2,100 con respecto a lo que las personas mayores pagan de su bolsillo por las recetas cubiertas. Una vez que se alcanza el límite, los beneficiarios de la Parte D de Medicare no pagan nada más por los medicamentos cubiertos durante el resto del año.

Un plan de pago voluntario permite a las personas mayores distribuir los costos de medicamentos de manera uniforme durante el año en lugar de pagar grandes cantidades en la farmacia.

Tenga cuidado con las llamadas telefónicas no solicitadas que afirman ofrecer asistencia con los beneficios de la Parte D de Medicare, en especial si solicitan información personal, como el número de Medicare.

Los estafadores pueden decirle que para calificar para el nuevo límite, debe pagar una tarifa por adelantado o una tarifa de “procesamiento”. Recuerde que ningún programa legítimo de Medicare le solicitará un pago antes de que se pueda acceder a los beneficios

Si está inscrito en un plan de pago de recetas de Medicare, no se requiere mostrar nada adicional (como una tarjeta adicional) al retirar las recetas en la farmacia. En cambio, los afiliados recibirán una factura mensual de los planes de salud o de medicamentos a los que esté suscrito.



/PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — New York StateWide Senior Action Council (StateWide), una organización sin fines de lucro con 54 años de antigüedad que se dedica a atender las necesidades y bienestar de los más de 3.6 millones de personas mayores de nuestro estado, anunció hoy suEl Fraude del Mes según StateWide es un componente de la, el recurso definitivo para que los adultos mayores y cuidadores del estado de Nueva York detecten, prevengan e informen sobre fraudes, errores y abusos en la atención médica. StateWide es el cesionario y administrador de este programa federal en Nueva York. María Álvarez, directora ejecutiva de StateWide, aconseja a las personas mayores que estén al tanto de las nuevas reglas de Medicare relacionadas con la cobertura de medicamentos. “La cobertura de medicamentos de Medicare (Parte D) puede ser confusa, y muchas personas todavía se preocupan por ela pesar de que ya no existe. Los estafadores lo saben y pueden usar los cambios en los medicamentos de Medicare como excusa para comunicarse con usted. Conocer los hechos puede ayudarle a ahorrar dinero y evitar estafas costosas”.Las personas mayores que tengan preguntas sobre los cambios de Medicare de 2026 o que necesiten informar un presunto fraude de Medicare,“Si sospecha que su número de Medicare puede estar comprometido o se encuentra inscrito en un plan sin su permiso,Contamos con asesores capacitados que ayudan a informar a los beneficiarios de Medicare en la lucha contra fraudes”, concluyó Álvarez. Además, StateWide ofrece información y presentaciones educativas, asistencia con respecto a cualquier pregunta de Medicare, comparaciones de planes, apelaciones, problemas de facturación y derechos de los pacientes a todas las personas mayores en todo el estado de Nueva York. Se estima que el fraude a Medicare cuesta a los contribuyentes más de $60 mil millones de dólares a nivel nacional por año. Para ayudar a combatir estos ilícitos, StateWide anunció su programaen 2022 para destacar estas estafas que se cometen contra las personas mayores del estado.

# Acerca del período sin cobertura. Medicare suspendió el período sin cobertura de la Parte D de Medicare a partir de 2025. El período sin cobertura era una brecha en la cobertura de los medicamentos recetados, en el que una persona asegurada tenía que pagar más por medicamentos recetados.

Un nuevo límite de los gastos de bolsillo reemplazó el período sin cobertura de la Parte D de Medicare a partir de 2025. Los beneficiarios no tendrán que pagar por los medicamentos recetados durante el resto del año una vez que alcancen el monto de $ 2,100 en 2026.

Además, Medicare ha introducido una opción de plan de pago de medicamentos recetados que permite a las personas distribuir los costos de medicamentos recetados a lo largo del año.

