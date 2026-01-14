- El período sin cobertura de la Parte D de Medicare ha sido eliminado.
- En 2026, hay un límite anual de $2,100 con respecto a lo que las personas mayores pagan de su bolsillo por las recetas cubiertas.
- Una vez que se alcanza el límite, los beneficiarios de la Parte D de Medicare no pagan nada más por los medicamentos cubiertos durante el resto del año.
- Un plan de pago voluntario permite a las personas mayores distribuir los costos de medicamentos de manera uniforme durante el año en lugar de pagar grandes cantidades en la farmacia.
- Tenga cuidado con las llamadas telefónicas no solicitadas que afirman ofrecer asistencia con los beneficios de la Parte D de Medicare, en especial si solicitan información personal, como el número de Medicare.
- Los estafadores pueden decirle que para calificar para el nuevo límite, debe pagar una tarifa por adelantado o una tarifa de “procesamiento”.
- Recuerde que ningún programa legítimo de Medicare le solicitará un pago antes de que se pueda acceder a los beneficios
- Si está inscrito en un plan de pago de recetas de Medicare, no se requiere mostrar nada adicional (como una tarjeta adicional) al retirar las recetas en la farmacia.
- En cambio, los afiliados recibirán una factura mensual de los planes de salud o de medicamentos a los que esté suscrito.
# Acerca del período sin cobertura. Medicare suspendió el período sin cobertura de la Parte D de Medicare a partir de 2025. El período sin cobertura era una brecha en la cobertura de los medicamentos recetados, en el que una persona asegurada tenía que pagar más por medicamentos recetados.
Un nuevo límite de los gastos de bolsillo reemplazó el período sin cobertura de la Parte D de Medicare a partir de 2025. Los beneficiarios no tendrán que pagar por los medicamentos recetados durante el resto del año una vez que alcancen el monto de $ 2,100 en 2026.
Además, Medicare ha introducido una opción de plan de pago de medicamentos recetados que permite a las personas distribuir los costos de medicamentos recetados a lo largo del año.FUENTE New York StateWide Senior Action Council, Inc.
