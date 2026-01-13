BARCELONA, España y DEERFIELD, Ill.

/PRNewswire/ — ESTEVE y TerSera Therapeutics LLC han anunciado hoy la firma de un acuerdo por el cual ESTEVE adquirirá la Unidad de Negocio de Terapias Especializadas de Infusión (IST, por sus siglas en inglés) de TerSera. Esta adquisición estratégica permite a ESTEVE expandir su presencia en Estados Unidos con dos medicamentos altamente especializados y un equipo de personas dedicado a ventas, marketing y departamento medico.

La unidad de negocio IST de TerSera incluye dos medicamentos especializados: Prialt® (infusión intratecal de ziconotida) y Quzyttir® (inyección de clorhidrato de cetirizina). Prialt® es el único fármaco no opioide aprobado por la U.S. Food and Drug Administration (FDA), indicado para el tratamiento del dolor crónico intenso en pacientes adultos que requieren terapia intratecal y que presentan intolerancia o resistencia a otros tratamientos, como analgésicos sistémicos, terapias adyuvantes o morfina intratecal.¹ Prialt® ya se comercializa actualmente en Europa a través de ESTEVE.² Quzyttir® es el primer y único antihistamínico H1 inyectable de segunda generación aprobado por la FDA para el tratamiento de la urticaria aguda en adultos y niños a partir de los seis meses de edad.³

Con esta transacción, ESTEVE obtendrá los derechos mundiales de Quzyttir® en todos los territorios (excepto China) y consolidará sus derechos de Prialt® a nivel mundial.

Staffan Schüberg, consejero delegado de ESTEVE declara: “Nos complace dar la bienvenida a la Unidad de Negocio de Terapias Especializadas de Infusión de TerSera y a su talentoso equipo a ESTEVE. Esta adquisición se alinea perfectamente con nuestra visión estratégica de brindar soluciones altamente especializadas donde existe una importante necesidad médica no cubierta. Al incorporar Quzyttir® a nuestra cartera y expandirnos al mercado estadounidense con Prialt®, no solo reforzamos nuestra experiencia en terapias altamente especializadas, sino que también aceleramos nuestra expansión en Estados Unidos, el mercado farmacéutico más grande del mundo”.

“ESTEVE ha sido nuestro socio a largo plazo para Prialt® en Europa. Su experiencia y áreas prioritarias lo convierten en el futuro socio ideal para IST”, afirma Edward Donovan, consejero delegado de TerSera. “Creemos que esta transacción ofrece un excelente marco para Prialt® y Quzyttir®, lo que nos permitirá continuar con el sólido impulso que hemos logrado con estos medicamentos, a la vez que reforzamos nuestro enfoque en nuestras áreas terapéuticas principales de oncología y enfermedades raras”.

Este acuerdo refuerza el crecimiento de ESTEVE en Estados Unidos, iniciado con la adquisición en 2024 de un negocio especializado en enfermedades raras y ultrarraras en las áreas de endocrinología y oncoendocrinología. Con la posterior expansión en 2025, la cartera altamente especializada de ESTEVE se ha visto reforzada: la autorización de comercialización para fuera de Estados Unidos de un producto biológico utilizado para el tratamiento de niños y adolescentes de 2 a 18 años con deficiencia primaria grave del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 14; un tratamiento adyuvante en investigación en Estados Unidos y considerado de referencia fuera de este país, donde está aprobado para el osteosarcoma no metastásico resecable de alto grado en pacientes de entre 2 y 30 años5; y un medicamento utilizado en adultos y niños mayores de 5 años para el tratamiento del cáncer medular de tiroides agresivo y sintomático6.

Se espera que la transacción actual se cierre en el primer trimestre de 2026, sujeto a las autorizaciones regulatorias. Perella Weinberg Partners es el asesor financiero de ESTEVE en esta transacción, y Arnold & Porter actúa como asesor legal. Leerink Partners actuó como asesor financiero principal de TerSera, y Kirkland & Ellis LLP actúa como asesor legal.ESTEVE () es una compañía farmacéutica global con un propósito claro: mejorar la vida de las personas. Fundada en 1929 y con sede en Barcelona, ESTEVE cuenta con una sólida presencia internacional con filiales farmacéuticas en España, Portugal, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. ESTEVE se centra en ofrecer tratamientos altamente especializados que abordan importantes necesidades médicas no cubiertas en diversas áreas terapéuticas. Además de nuestro innovador negocio farmacéutico, ofrecemos servicios integrales de Fabricación y Desarrollo por Contrato (CDMO), especializándonos en la producción de Ingredientes Farmacéuticos Activos (API) en instalaciones de primer nivel en España, México, China y Estados Unidos. El firme compromiso de ESTEVE con sus valores fundamentales —la importancia de las personas, la transparencia y la responsabilidad— sigue siendo la base de todo lo que hace.TerSera Therapeutics es una compañía biofarmacéutica especializada en oncología y enfermedades raras. Fundada en 2016, TerSera está construyendo nuevos pilares de atención médica a través de su cartera de terapias únicas, ampliando su capacidad para brindar resultados significativos a los pacientes. TerSera ha sido reconocida como una de las Mejores Empresas para Trabajar en 2025.