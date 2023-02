Fantasy Cricket Tips Today Playing 11 and Toss Timings for Bangladesh Premier League 2023 Match 30 Jan 2023 6 PM IST

Home

KHT vs SYL, BPL Dream11 Team Prediction: Captain, Fantasy Playing Tips, Probable XIs For Today Khulna Tigers vs Sylhet Strikers T20 at Sylhet International Cricket Ground, Sylhet 6 PM IST Jan 30, Mon

Here is the Bangladesh Premier League – T20 Dream11 Guru Tips and KHT vs SYL Dream11 Team Prediction, KHT vs SYL Fantasy Cricket Prediction T20 game, KHT vs SYL Probable XIs BPL – T20, Fantasy Cricket Prediction – Khulna Tigers vs Sylhet Strikers, Fantasy Playing Tips – T20.

KHT vs SYL, BPL Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

TOSS: The Bangladesh Premier League – T20 match toss between Khulna Tigers and Sylhet Strikers , will take place at 5:30 PM IST – on January 30

Time: 6:00 PM IST.

Venue: Sylhet International Cricket Ground, Sylhet.

KHT vs SYL, BPL Dream11 Team



Wicketkeepers: M Rahim, Azam Khan

Batters: Najmul Hossain Shanto, Ryan Burl, T Hridoy(c)

All-rounders: T Perera, Imad Wasim, N Islam(vc)

Bowlers: Wahab Riaz, Mashrafe Mortaza, Mohammad Amir.

KHT vs SYL Probable Playing XIs

Khulna Tigers: Tamim Iqbal, Mahmudul Hasan Joy, Yasir Ali (c), Dasun Shanaka, Mohammad Saifuddin, Nahidul Islam, Azam Khan (wk), Naseem Shah, Nasum Ahmed, Wahab Riaz, and Amad Butt.

Sylhet Strikers: Nazmul Hossain Shanto, Towhid Hridoy, Mushfiqur Rahim, Ryan Burl, Zakir Hasan, Mohammad Amir, Imad Wasim, Mashrafe Mortaza, Thisara Perera, Akbar Ali, and Tanzim Hasan Sakib.