Demonstration der sofortigen Ablation durch Hochspannungswellenformen und effiziente Punkt-für-Punkt-PulsfeldablationCARDIFF-BY-THE-SEA, Kalifornien, 6. Februar 2026 /PRNewswire/ — Field Medical, Inc., ein Medizintechnikunternehmen im klinischen Stadium, das Lösungen zur gepulsten Feldablation (PFA) für komplexe Herzrhythmusstörungen entwickelt, gab heute die Präsentation aktueller Daten aus der ersten Field PULSE-Studie am Menschen auf dem 31. jährlichen Internationalen AF-Symposium 2026 bekannt, das vom 5. bis 7. Februar in Boston stattfand.
- Sofortige Energielieferung: Läsionen werden in weniger als 200 Millisekunden erzeugt, was eine schnelle Punkt-für-Punkt-Ablation ermöglicht.
- Verfahrenseffizienz: Die mittlere Dauer der bilateralen Lungenvenenisolation (PVI) betrug 12,5 Minuten, wobei der schnellste Fall in 7,7 Minuten abgeschlossen wurde.
- PVI-Haltbarkeit: Die Neuzuordnung zeigte eine progressive Verbesserung der PVI-Haltbarkeit mit der optimierten Wellenform.
- Durch die Vene: 94,2 %
- Durch den Patienten: 84,6 %
- Sicherheitsergebnisse:
- Keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit dem Gerät
- Keine akute Nierenverletzung, keine gemeldete Phrenicusparese oder klinisch relevante Hämolyse
- Bei den Patienten, die einer MRT-Untersuchung des Gehirns unterzogen wurden (n = 14), wurden keine stillen Hirnläsionen (DWI+/FLAIR+) beobachtet.
Das FieldForce Ablation System ist ein fokussiertes, kontaktempfindliches PFA-System, das auf der proprietären FieldBending™-Technologie basiert und mithilfe einer neuartigen Strategie zur Abgabe gepulster Energie gezielte, hochintensive elektrische Felder erzeugt. Das System wurde zur Unterstützung sowohl der atrialen als auch der ventrikulären Ablation entwickelt und dient als universelle Ablationsplattform für das Herz und darüber hinaus. Das FieldForce-System wurde entwickelt, um eine gezielte und maßgeschneiderte Ablationsbehandlung zu ermöglichen, während die Plattformfunktionen auf die Effizienz des Verfahrens ausgerichtet sind. Informationen zu Field Medical®, Inc.
Field Medical wurde im Jahr 2022 von Dr. Steven Mickelsen gegründet und ist ein Medizintechnikunternehmen im klinischen Stadium, das sich der Weiterentwicklung von Lösungen zur gepulsten Feldablation (PFA) für komplexe Herzrhythmusstörungen verschrieben hat. Das FieldForce-Ablationssystem kombiniert ein fokales Katheterdesign mit der proprietären FieldBending-Energie, die für eine sichere, effiziente und präzise Ablation entwickelt wurde, um die Ergebnisse bei der Behandlung von ventrikulären und atrialen Arrhythmien zu verbessern. Im Jahr 2024 erhielt Field Medical die Auszeichnung „Breakthrough Device Designation” und wurde für seine Indikation „ventrikuläre Tachykardie” in das FDA TAP Pilot Program aufgenommen. Im Oktober 2025 wurde die VCAS-Studie in Circulation veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.fieldmedicalinc.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X, und YouTube. Das FieldForce™-Ablationssystem ist ein Untersuchungsinstrument und durch Bundesgesetze (oder Gesetze der Vereinigten Staaten) auf die Verwendung zu Untersuchungszwecken beschränkt. Medienkontakt
