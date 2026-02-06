Demonstration der sofortigen Ablation durch Hochspannungswellenformen und effiziente Punkt-für-Punkt-Pulsfeldablation

CARDIFF-BY-THE-SEA, Kalifornien

6. Februar 2026



The FieldForce™ Ablation System by Field Medical. A focal PFA system designed to support transmural lesion creation for complex cardiac arrhythmias.



Die mittlere Dauer der bilateralen Lungenvenenisolation (PVI) betrug 12,5 Minuten, wobei der schnellste Fall in 7,7 Minuten abgeschlossen wurde. PVI-Haltbarkeit: Die Neuzuordnung zeigte eine progressive Verbesserung der PVI-Haltbarkeit mit der optimierten Wellenform.

94,2 %

Durch den Patienten: 84,6 %

84,6 % Sicherheitsergebnisse:

Keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit dem Gerät



Keine akute Nierenverletzung, keine gemeldete Phrenicusparese oder klinisch relevante Hämolyse



Bei den Patienten, die einer MRT-Untersuchung des Gehirns unterzogen wurden (n = 14), wurden keine stillen Hirnläsionen (DWI+/FLAIR+) beobachtet.

