Demostración de la ablación instantánea mediante formas de onda de alto voltaje y ablación eficiente de campo pulsado punto por punto

CARDIFF-BY-THE-SEA, California

6 de febrero de 2026

/PRNewswire/ —

,

., una empresa de tecnología médica en etapa clínica que promueve soluciones de ablación de campo pulsado (

) para arritmias cardíacas complejas, anunció hoy la presentación de datos de ensayos clínicos de última hora del primer estudio en humanos

PULSE en el 31° Simposio Internacional Anual de FA 2026, que se llevó a cabo del 5 al 7 de febrero en

.



The FieldForce™ Ablation System by Field Medical. A focal PFA system designed to support transmural lesion creation for complex cardiac arrhythmias.



Field PULSE evalúa una novedosa forma de onda de campo pulsado de alto voltaje, de duración subsiguiente, administrada a través del sistema de ablación y catéter FieldForce™ de Field Medical, un catéter focal con detección de contacto, que permite la ablación instantánea mediante la administración de energía punto por punto, sin depender del contacto prolongado entre el tejido y el catéter. El estudio fue seleccionado para la presentación de un ensayo clínico de última hora (LBCT).

“Al eliminar la necesidad de un contacto continuo entre el tejido y el catéter, la administración de campo pulsado en fracciones de segundo permite una ablación punto por punto eficiente y conjuntos de lesiones individualizados”, afirmó el doctor Vivek Y. Reddy, investigador principal de Field PULSE y electrofisiólogo en Mount Sinai, Nueva York. “Este enfoque conserva la flexibilidad que los médicos esperan de la ablación focal, a la vez que ofrece la eficiencia del procedimiento asociada a las tecnologías de campo pulsado”.

Información destacada del estudio

Suministro de energía instantáneo : lesiones creadas en menos de 200 milisegundos, lo que permite una ablación rápida punto por punto.

Eficiencia del procedimiento : tiempo medio de aislamiento de venas pulmonares bilaterales (PVI) de 12,5 minutos, y el caso más rápido se completó en 7,7 minutos.

Durabilidad de PVI : la reasignación demostró una mejora progresiva en la durabilidad de PVI con la forma de onda optimizada Por vena: 94,2% Por paciente: 84,6%

Resultados de seguridad: No se observaron eventos adversos graves relacionados con el dispositivo. No se ha reportado lesión renal aguda, parálisis del nervio frénico o hemólisis clínicamente relevante. Entre los pacientes evaluados mediante resonancia magnética cerebral (n=14), no se observaron lesiones cerebrales silenciosas (DWI+/FLAIR+).



Estos hallazgos amplían la evidencia clínica de Field Medical sobre su enfoque de ablación focal de alto voltaje (AFP) más allá de las arritmias ventriculares y se extienden al desarrollo de terapias para la fibrilación auricular (FA). Junto con los datos de taquicardia ventricular (TV) en humanos, publicados previamente a seis meses de su primera experiencia, los resultados respaldan el desarrollo de una plataforma de ablación versátil para todas las cámaras cardíacas, diseñada para permitir la AFP focal en sustratos auriculares y ventriculares, preservando al mismo tiempo la eficiencia del procedimiento.

“Los resultados de Field PULSE refuerzan nuestro enfoque de diseñar deliberadamente la PFA focal para abordar las limitaciones fundamentales de los métodos existentes y validar su aplicación mediante datos”, comentó el doctor Steven Mickelsen, fundador y director de tecnología de Field Medical. “Al administrar cada punto de ablación en una fracción de segundo, reducimos la dependencia de la estabilidad prolongada del catéter, limitamos el impacto del movimiento cardíaco y establecemos una plataforma para el tratamiento de arritmias complejas”.

Los datos de Field PULSE se presentaron durante la Sesión I de Ensayos Clínicos de Última Hora en el Simposio de FA 2026. Field Medical se presentará el viernes 6 de febrero, de 7:30 a 8:30 a.m., durante una sesión científica sobre la biofísica de PFA para FA, incluida una presentación titulada Maximización de la profundidad de la lesión utilizando la forma de onda de PFA de alto voltaje por Kenneth Ellenbogen, M.D., y durante la Sesión de Transmisión de Casos 6 el sábado 7 de febrero, de 7:30 a 9:30 a.m., destacando la Ablación de FA utilizando un Catéter PFA de Field Medical de Alto Voltaje, presentado por Vivek Reddy, M.D., utilizando el Sistema de Ablación FieldForce y el Catéter de Ablación FieldForce.

Acerca del sistema de ablación FieldForce™

El sistema de ablación FieldForce es un sistema de ablación focal por contacto con detección de campos eléctricos (PFA) basado en la tecnología patentada FieldBending™ para administrar campos eléctricos dirigidos de alta intensidad mediante una novedosa estrategia de suministro de energía pulsada. Diseñado para la ablación auricular y ventricular, el sistema sirve como plataforma universal de ablación para el corazón y otras áreas. El sistema FieldForce está diseñado para permitir un tratamiento de ablación dirigido y personalizado, mientras que las características de la plataforma se centran en la eficiencia del procedimiento.

Acerca de Field Medical®, Inc.

Fundada en 2022 por el doctor Steven Mickelsen, Field Medical es una empresa de tecnología médica en fase clínica comprometida con el desarrollo de soluciones de ablación por campo pulsado (PFA) para arritmias cardíacas complejas. Su sistema de ablación FieldForce integra un diseño de catéter focal con energía patentada FieldBending, diseñada para proporcionar una ablación segura, eficiente y precisa con el objetivo de mejorar los resultados en el tratamiento de arritmias ventriculares y auriculares. En 2024, Field Medical obtuvo la designación de Dispositivo Innovador y logró la entrada en el

Programa Piloto TAP de la FDA

para su indicación de taquicardia ventricular. En octubre de 2025, el ensayo VCAS se publicó en

Circulation

.

Para más información, visite

www.fieldmedicalinc.com

y síganos en

LinkedIn

,

X

y

YouTube

.

El sistema de ablación FieldForce™ es un dispositivo en investigación y su uso está limitado por la ley federal (o de Estados Unidos) a fines de investigación.

Contacto de medios



Holly Windler

619.929.1275



[email protected]





[email protected]

Foto –

Logo –

https://mma.prnewswire.com/media/2574173/Field_Medical_Logo_Block_WhiteOnBlack_Logo.jpg

Field MedicalIncPFAFieldBoston