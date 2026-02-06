Démonstration de l’ablation instantanée grâce à des formes d’ondes à haute tension et à l’ablation par champ pulsé point par point CARDIFF-BY-THE-SEA, Californie, 6 février 2026 /PRNewswire/ — Field Medical, Inc, une société de technologie médicale de phase clinique qui propose des solutions d’ablation par champ pulsé (PFA) pour les arythmies cardiaques complexes, annonce aujourd’hui la présentation de données d’essais cliniques de dernière minute issues de la première étude Field PULSE chez l’humain lors du 31e Symposium international annuel sur la fibrilation auriculaire 2026, qui s’est tenu du 5 au 7 février à Boston.Field PULSE évalue une nouvelle forme d’onde par champ pulsé à haute tension, inférieure à une seconde, délivrée par le système et le cathéter d’ablation FieldForce™ de Field Medical, un cathéter focal à détection de contact, permettant une ablation instantanée grâce à l’apport d’énergie point par point sans dépendre d’un contact prolongé entre le tissu et le cathéter. L’étude a été sélectionnée pour être présentée dans le cadre d’un essai clinique de dernière minute. « En éliminant la nécessité d’un contact soutenu entre le tissu et le cathéter, la délivrance d’un champ pulsé inférieur à une seconde permet à la fois une ablation point par point efficace et des ensembles de lésions individualisés », déclare Vivek Y. Reddy, M.D., chercheur principal de Field PULSE et électrophysiologiste au Mount Sinai, New York. « Cette approche préserve la flexibilité que les médecins attendent de l’ablation focale tout en offrant l’efficacité procédurale associée aux technologies de champ pulsé. » Points forts de l’étude
Le système d’ablation FieldForce est un système de PFA focale à détection de contact conçu sur la technologie propriétaire FieldBending™ pour délivrer des champs électriques ciblés à haute intensité à l’aide d’une nouvelle stratégie d’administration d’énergie pulsée. Conçu pour prendre en charge l’ablation auriculaire et ventriculaire, le système sert de plateforme d’ablation universelle pour le cœur et au-delà. Le système FieldForce est conçu pour permettre un traitement d’ablation ciblé et adapté, tandis que les caractéristiques de la plateforme se concentrent sur l’efficacité de la procédure. À propos de Field Medical®, Inc.
Créé en 2022 par le docteur Steven Mickelsen, Field Medical est une société de technologie médicale au stade clinique qui s’est engagée à promouvoir les solutions d’ablation par champ pulsé (PFA) pour les arythmies cardiaques complexes. Son système d’ablation FieldForce intègre une conception de cathéter focal avec l’énergie propriétaire FieldBending conçue pour fournir en toute sécurité une ablation efficace et précise dans le but d’améliorer les résultats dans le traitement des arythmies ventriculaires et auriculaires. En 2024, Field Medical a obtenu la désignation de dispositif pionnier et a été admis au programme pilote TAP de la FDA pour son indication de tachycardie ventriculaire. En octobre 2025, l’essai VCAS a été publié dans Circulation. Pour plus d’informations, visitez le site www.fieldmedicalinc.com et suivez-nous sur LinkedIn, X, et YouTube. Le système d’ablation FieldForce™ est un dispositif expérimental dont l’utilisation est limitée par la loi fédérale (ou américaine) à des fins de recherche. Contact avec les médias
Holly Windler
619.929.1275
[email protected]
[email protected] Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2878123/Field_Medical_Ablation_System.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2574173/Field_Medical_Logo_Block_WhiteOnBlack_Logo.jpg
- Fourniture instantanée d’énergie : lésions créées en moins de 200 millisecondes, permettant une ablation rapide point par point
- Efficacité de la procédure : durée médiane de l’isolation bilatérale des veines pulmonaires de 12,5 minutes, le cas le plus rapide ayant été réalisé en 7,7 minutes.
- Durabilité de l’isolation des veines pulmonaires : La remappage a démontré une amélioration progressive de la durabilité de l’isolation des veines pulmonaires avec la forme d’onde optimisée.
- Par veine : 94,2%
- Par patient : 84,6%
- Résultats d’innocuité :
- aucun événement indésirable grave lié au dispositif
- Pas de lésions rénales aiguës, de paralysie du nerf phrénique ou d’hémolyse cliniquement pertinente.
- Parmi les patients évalués par IRM cérébrale (n=14), aucune lésion cérébrale silencieuse (DWI+/FLAIR+) n’a été observée.
