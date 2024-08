Home

From Vande Bharat To 35 Other Trains Time Table Changed From Today; Check Revised Schedule

From Vande Bharat express to 35 other express trains time table has been revised by the railway.

Vande Bharat Train Time Table: Attention passengers! There has been a change in the time table of about 35 trains including Vande Bharat from Sunday 24th August to 31st August. Western Railway has revised the timings of Train No. 22961 Mumbai Central – Ahmedabad Vande Bharat Express, effective today. From August 24, Mumbai Central – Ahmedabad Vande Bharat Express train (22961) will now depart from Mumbai Central at 03.45 pm instead of 03.55 pm. This train will reach Ahmedabad at 09.15 pm instead of 09.25 pm. Western Railways wrote on social media platform.

The train will halt at Borivali in Mumbai from 16:10 to 16:13 instead of the current 16:20 to 16:23. Similarly, the timings for halts at Vapi, Surat, and Vadodara stations have also changed by up to five minutes. The train will arrive at Ahmedabad railway station at 21:15 instead of 21:25.

Vande Bharat Mumbai Central-Ahmedabad Train New Time Table

station Current Time Modified Time arrival Departure Mumbai Central 15:55 , Borivali 16:20 16:23 Vapi 17:43 17:45 Appearance 18:43 18:48 Vadodara 20:16 20:19 Ahmedabad , 21:25

Train Time Table including Bandra Terminus-Gandhidham Superfast Express

Train number and name station Current Time Modified Time Effective Date 22951 Bandra Terminus – Gandhidham Superfast Express Appearance 18:35/18:40 18:28/18:33 From 30.08.2024 Vadodara 20:23/20:28 20:39/20:44 19577 Tirunelveli – Jammu Tawi Express Appearance 18:35/18:40 18:28/18:33 From 26.08.2024 Ankleshwar 19:15/19:17 19:21/19:23 Vadodara 20:23/20:28 20:39/20:44 20909 Kochuveli – Porbandar Superfast Express Appearance 18:35/18:40 18:28/18:33 From 25.08.2024 Ankleshwar 19:15/19:17 19:21/19:23 Vadodara 20:23/20:28 20:39/20:44 Anand 21:17/21:19 21:32/21:34 20484 Dadar – Bhagat Ki Kothi Superfast Express Appearance 18:47/18:52 18:58/19:03 From 27.08.2024 Bharuch 19:50/19:52 19:47/19:49 Vadodara 21:03/21:08 20:58/21:03 12989 Dadar – Ajmer Superfast Express Appearance 18:47/18:52 18:58/19:03 From 26.08.2024 Bharuch 19:50/19:52 19:47/19:49 Vadodara 21:03/21:08 20:58/21:03 Anand 21:35/21:37 21:46/21:48 Nadiad 21:52/21:54 22:03/22:05 12490 Dadar – Bikaner Superfast Express Appearance 18:47/18:52 18:58/19:03 From 25.08.2024 Vadodara 21:03/21:08 20:58/21:03 Anand 21:50/21:52 21:46/21:48 Nadiad 22:07/22:09 22:03/22:05 20926 Amravati – Surat Superfast Express Appearance Arrival – 19.05 Arrival – 19.15 From 24.08.2024

Change in the time table of trains including Valsad-Jodhpur Express

Train number and name station Current Time Modified Time Effective Date 19055 Valsad – Jodhpur Express marwar junction 23:31/23:33 23:25/23:35 From 27.08.2024 Valsad 18:30 18:35 Navsari 18:49/18:51 18:54/18:56 Appearance 19:22/19:25 19:32/19:35 Bharuch 20:29/20:31 20:29/20:31 Vadodara 21:35/21:40 21:54/21:59 Anand 22:15/22:17 22:28/22:30 Nadiad 22:32/22:34 22:45/22:47 22663 Chennai Egmore – Jodhpur Express Appearance 19:22/19:25 19:32/19:35 From 24.08.2024 Vadodara 21:35/21:40 21:54/21:59 Anand 22:15/22:17 22:28/22:30 22737 Secunderabad – Hisar Superfast Express Appearance 19:22/19:25 19:32/19:35 From 27.08.2024 Vadodara 21:35/21:40 21:54/21:59 09159 Bandra Terminus – Vapi Special bandra terminus Departure- 09:15 Departure- 09:00 From 31.08.2024 Andheri 09:24/09:26 09:08/09:10 Borivali 09:43/09:45 09:27/09:29 Bhayander 09:57/09:59 09:42/09:44 Vasai Road 10:07/10:09 09:52/09:54 Virar 10:20/10:22 10:05/10:07 Vaitarna 10:31/10:32 10:16/10:17 Safale 10:40/10:41 10:25/10:26 Kelva Road 10:55/10:56 10:36/10:37 palghar 11:08/11:10 10:49/10:51 Boisar 11:20/11:22 11:01/11:03 Wangan 11:31/11:33 11:22/11:24 Dahanu Road 11:49/11:51 11:39/11:41 Gholvad 12:01/12:02 11:51/11:52 Bordi Road 12:08/12:09 11:58/11:59 Umbergaon Road 12:17/12:19 12:07/12:09 Sanjan 12:31/12:33 12:21/12:23 Bhilad 12:53/12:55 12:48/12:50 Karambeli 13:02/13:03 13:00/13:01 Vapi 13:30 arrival 13:30 arrival

Time table of Valsad-Vadnagar Superfast Express changed

Train number and name station Current Time Modified Time Effective Date 20959 Valsad – Vadnagar Superfast Express Valsad Departure- 05:45 Departure- 05:40 From 31.08.2024 Bilimora 05:49/05:51 05:57/05:59 22474 Bandra Terminus – Bikaner Superfast Express Nadiad 20:32/20:34 20:41/20:43 From 27.08.2024 20923 Tirunelveli – Gandhidham Humsafar Express Gandhidham 02:25/* 02:35/* 22.08.2024 Ahmedabad 21:35/21:45 21:35/21:45 19217 Bandra Terminus – Veraval Saurashtra Janta Express Kosamba 18:08/18:10 Cancelled ( N/C) From 24.08.2024 Ankleshwar 18:43/18:45 18:45/18:47 Bharuch 18:58/19:00 19:00/19:02 Vadodara 20:00/20:05 20:10/20:15 Anand 20:40/20:42 20:50/20:52 Nadiad 20:56/20:58 21:07/21:09 Mahemdavad Kheda Road 21:12/21:14 21:23/21:25 Maninagar 21:42/21:44 21:45/21:47 Ahmedabad 22:10/22:20 22:10/22:20 Chandlodiya 22:38/22:40 22:41/22:43 Viramgam 23:23/23:25 23:33/23:35 20950 Ekta Nagar – Ahmedabad Jan Shatabdi Express Anand 22:35/22:37 22:40/22:42 From 24.08.2024 Nadiad 22:51/22:53 22:57/22:59 Ahmedabad 23:50/* 23:55/* 09410 Ekta Nagar – Ahmedabad Heritage Special Vadodara 22:00/22:05 21:59/22:04 From 24.08.2024 Ahmedabad 00:05/* 00:15/* 22963 Bandra Terminus – Bhavnagar Terminus Superfast Express Anand 22:49/22:51 22:55/22:57 From 26.08.2024 Nadiad 23:06/23:08 23:12/23:14 12959 Bandra Terminus – Bhuj Express Anand 22:48/22:50 22:55/22:57 From 24.08.2024 Nadiad 23:05/23:07 23:12/23:14

New time table of Puri-Gandhidham Superfast Express

Train number and name station Current Time Modified Time Effective Date 22974 Puri – Gandhidham Superfast Express Anand 22:55/22:57 23:12/23:14 From 24.08.2024 Nadiad Jn. 23:49/23:51 00:06/00:08 22723 H Sahib Nanded – Shri Ganganagar Superfast Express Vadodara 21:54/21:59 22:37/22:42 From 22.08.2024 Anand 22:53/22:55 23:20/23:22 Nadiad Jn. 23:10/23:12 23:37/23:39 20819 Puri – Okha SF Express Vadodara 21:54/21:59 22:37/22:42 From 25.08.2024 22137 Nagpur – Ahmedabad Prerna Express Vadodara 21:54/21:59 22:37/22:42 From 24.08.2024 Anand 22:53/22:55 23:20/22:22 Nadiad 23:10/23:12 23:37/23:39 Ahmedabad 00:45/* 00:45/* 20803 Visakhapatnam – Gandhidham Superfast Express Vadodara 22:04/22:09 22:37/22:42 From 22.08.2024 Anand 22:53/22:55 23:20/23:22 16733 Rameswaram – Okha Express Vadodara 22:04/22:09 22:37/22:42 From 23.08.2024 Nadiad Jn. 23:25/23:27 23:54/23:56 22690 Yesvantpur – Ahmedabad Express Vadodara 22:28/22:33 22:57/23:02 From 25.08.2024 Anand 23:08/23:10 23:37/23:39 19168 Varanasi City – Ahmedabad Sabarmati Express Vadodara 23:19/23:23 23:23/23:24 From 25.08.2024 Anand Jn. 23:35/23:37 23:06/23:08 Nadiad Jn. 23:55/23:57 23:22/23:24 Mahemdavad Kheda Road 00:26/00:28 00:00/00:37 Maninagar 00:56/00:57 00:42/00:44 Ahmedabad 01:30/* 01:30/* 19166 Darbhanga – Ahmedabad Sabarmati Express Vadodara 23:19/23:23 23:23/23:24 From 24.08.2024 Anand Jn. 23:35/23:37 23:06/23:08 Nadiad Jn. 23:55/23:57 23:22/23:24 Mahemdavad Kheda Road 00:26/00:28 00:00/00:37 Maninagar 00:56/00:57 00:42/00:44 Ahmedabad 01:30/* 01:30/* 22929 Dahanu Road-Vadodara Superfast Express Vadodara 21:10/* 18:44/* From 24.08.2024 Kosamba Jn. 18:45/18:46 18:59/19:01 Ankleshwar Jn. 19:00/19:02 19:14/19:16 Bharuch 19:15/19:17 19:34/19:35 Palaez 19:37/19:38 19:43/19:44 Miyagam Karjan Jn. 19:50/19:51 19:56/19:57