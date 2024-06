Home

Odisha Assembly Election 2024 Phase 4 Today: Full Schedule, Top Candidates, Key Constituencies – All You Need to Know

Odisha Assembly and Lok Sabha elections are being held simultaneously in three phases on May 13, May 20, and May 25. The Odisha assembly has 147 constituencies and the poll results for these seats will be declared on June 4.

Odisha Assembly Elections 2024 Latest Updates

Odisha Assembly Election 2024 Phase 4: Amid tight security, polling started at 7 AM for the fourth and the last phase of the Odisha Assembly elections. In this phase, 42 assembly segments, including Mayurbhanj, Balasore, Bhadrak, Jajpur, Kendrapara, and Jagatsinghpur, are undergoing polls. This time, over 99.61 lakh voters are eligible to exercise their franchise to decide the fate of 460 candidates who are in the fray. It should be noted that the Odisha Assembly and Lok Sabha elections are being held simultaneously in three phases on May 13, May 20, and May 25. The Odisha assembly has 147 constituencies and the poll results for these seats will be declared on June 4.

Odisha Assembly Election 2024: Polling Date and Timing

Polling for 42 assembly seats started at 7 AM polling stations across the state and will continue till 6 PM.

Odisha Assembly Election 2024: Check Full Schedule

Issue of notification: April 18, April 26, April 29, May 7

Last date of notification: April 25, May 3, May 6, May 14

Scrutiny of nomination: April 26, May 4, May 7, May 15

Last date of withdrawal of candidature: April 29, May 6, May 9, May 17

Date of poll: May 13, May 20, May 25, June 1

Results: June 4

Odisha Assembly Election 2024 Phase 4: Key Candidates

Pratap Sarangi- BJP

Baijayant Panda-BJP

Sudam Marndi-BJD

Lekhasri Samantsinghar-BJD

Manjulata Mandal-BJD

Ansuman Mohanty-BJD

Srikant Jena-Congress

Anjani Soren-JMM

Odisha Assembly Election 2019 Results

In the 2019 election results, the BJP emerged victorious in the Mayurbhanj and Balasore Lok Sabha seats, and the BJD secured victories in the Bhadrak, Jajpur, Kendrapara, and Jagatsinghpur constituencies.

Odisha Assembly Elections 2024: Full List of Constituencies, Party-Wise Candidates

Si No. Odisha Assembly Constituency Name BJD Party BJD Candidates Name BJP Party BJP Candidates Name INC Party INC Candidates Name 1 Padampur BJD Barsha Singh Bariha BJP Gobardhan Bhoy INC Tankadhar Sahu 2 Bijepur BJD Rita Sahu BJP Sanat Kumar Gartia INC Kishor Dafadar 3 Bargarh BJD Debesh Acharya BJP Ashwini Kumar Sarangi INC Nipon Kumar Dash 4 Attabira BJD Snehangini Chhuria BJP Nihar Ranjan Mahananda INC Abhishek Seth 5 Bhatli BJD Susanta Singh BJP Irasis Acharya INC Brahma Mahakud 6 Brajarajnagar BJD Alka Mohanty BJP Suresh Pujari INC Kishore Chandra Patel 7 Jharsuguda BJD Dipali Das BJP Tankadhar Tripathy INC Amita Biswal 8 Talsara BJD Binay Kumar Toppo BJP Bhabani Shankar Bhoi INC Devendra Bhitaria 9 Sundargarh BJD Jogesh Kumar Singh BJP Kusum Tete INC Sudharani Raudia 10 Biramitrapur BJD Rohit Joseph Tirkey BJP Shankar Oram 11 Raghunathpali BJD Archana Rekha Behara BJP Durga Charan Tanti INC Gopal Das 12 Rourkela BJD Sarada Prashad Nayak BJP Dilip Ray INC Birendra Nath Pattnaik 13 Rajgangpur BJD Anil Baraa BJP Narasingha Minz INC C S Razeen Ekka 14 Bonai BJD Bhimsen Chaudhary BJP Sebati Nayak 15 Kuchinda BJD Rajendra Kumar Chatria BJP Rabinarayan Nayak INC Kedarnath Bariha 16 Rengali BJD Sudarshan Haripal BJP Nauri Nayak INC Dillip Kumar Duria 17 Sambalpur BJD Rohit Pujari BJP Jayanarayan Mishra INC Durga Prasad Padhi 18 Rairakhol BJD Prasanna Acharya BJP Debendra Mohapatra INC Assaf Ali Khan 19 Deogarh BJD Romanch Ranjan Biswal BJP Subhash Chandra Panigrahi INC Sem Hembram 20 Telkoi BJD Madhab Sardar BJP Fakir Mohan Naik INC Nirmal Chandra Nayak 21 Ghasipura BJD Badri Narayan Patra BJP Shambhunath Rout INC Subrata Chakra 22 Anandpur BJD Abhimanyu Sethi BJP Alok Kumar Sethi INC Jayadev Jena 23 Patna BJD Jagannath Nayak BJP Akhil Chandra Naik INC Hrushikesh Naik 24 Keonjhar BJD Meena Majhi BJP Mohan Charan Majhi INC Smt. Pratibha Manjari Nayak 25 Champua BJD Sanatan Mahakund BJP Murali Manohar Sharma INC Yashwant Laghuri 26 Jashipur BJD Chakradhar Hembrom BJP Ganeshram Singh Khuntia INC Smt. Shweta Chattar 27 Saraskana BJD Debashish Marandi BJP Bhadav Hansdah INC Ram Kumar Soren 28 Rairangpur BJD Raisin Murmu BJP Jolen Barda INC Jogendra Banra 29 Bangriposi BJD Ranjita Marandi BJP Sanjali Murmu INC Murali Dhar Naik 30 Karanjia BJD Basanti Hembrom BJP Padmacharan Haibru INC Laxmidhar Singh 31 Udala BJD Shrinath Soren BJP Bhaskar Madhei INC Durga Charan Tudu 32 Badasahi BJD Anusuya Patra BJP Sanatan Bijuli INC Kshirod Chandra Patra 33 Baripada BJD Sanand Marandi BJP Prakash Soren INC Pramod Kumar Hembram 34 Morada BJD Preetinanda Kanungo BJP Krushna Chandra Mohapatra INC Pravas Kar Mahapatra 35 Jaleswar BJD Aswini Kumar Patra BJP Braja Pradhan INC Sudarshan Das 36 Bhograi BJD Goutam Buddha Das BJP Ashish Patra INC Satya Shiba Das 37 Basta BJD Subhasini Jena BJP Rabindra Andia INC Bijan Nayak 38 Balasore BJD Swarup Kumar Das BJP Manas Kumar Dutta INC Monalisa Lenka 39 Remuna BJD Bidya Smita Mallick BJP Gobinda Chandra Das INC Sudarshan Jena 40 Nilgiri BJD Sukant Nayak BJP Santosh Khatua INC Akshaya Acharya 41 Soro BJD Madhab Dhada BJP Rajendra Das INC Subrat Dhada 42 Simulia BJD Subhashini Sahu BJP Padmalochan Panda INC Himanshu Sekhar Behera 43 Bhandaripokhari BJD Sanjib Kumar Mallick BJP Sudhanshu Nayak INC Niranjan Patnaik 44 Bhadrak BJD Prafulla Samal BJP Sitansu Sekhar Mohapatra INC Asit Patnaik 45 Basudevpur BJD Bishnubrata Routray BJP Banikalyan Mohanty INC Ashok Kumar Das 46 Dhamnagar BJD Sanjay Kumar Das BJP Suryabanshi Suraj INC Ranjan Kumar Behera 47 Chandabali BJD Byomakesh Ray BJP Manmohan Samal INC Amiya Kumar Mohapatra 48 Binjharpur BJD Pramila Mallik BJP Babita Mallick INC Kanaklata Mallick 49 Bari BJD Biswa Ranjan Mallick BJP Umesh Chandra Jena INC Debashish Nayak 50 Barchana BJD Barsha Priyadarshini BJP Amar Kumar Nayak INC Ajay Samal 51 Dharmasala BJD Pranab Kumar Balbantaray BJP Smruti Rekha Pahi INC Kisan Panda 52 Jajpur BJD Sujata Sahu BJP Goutam Ray INC Sudip Kumar Kar 53 Korei BJD Sandhyarani Das BJP Akash Das Nayak INC Bandita Parida 54 Sukinda BJD Pritiranjan Gharai BJP Pradeep Balasamanta INC Bibhu Bushan Rout 55 Dhenkanal BJD Sudhir Kmar Samal BJP Krushna Chandra Patra INC Susmita Singh Deo 56 Hindol BJD Mahesh Sahu BJP Seemarani Nayak INC Gobardhan Sekhar Naik 57 Kamakshyanagar BJD Prafulla Kumar Mallick BJP Satrughan Jena INC Biprabar Sahu 58 Parjanga BJD Nrusingha Charan Sahu BJP Bibhuti Bhusan Pradhan INC Ranjit Kumar Sahu 59 Pallahara BJD Mukesh Kumar Bal BJP Ashok Mohanty INC Fakir Samal 60 Talcher BJD Brajakishore Pradhan BJP Kalandi Charan Samal INC Prafula Chandra Das 61 Angul BJD Sanjukta Singh BJP Pratap Chandra Pradhan INC Ambika Prasad Bhatta 62 Chhendipada BJD Susanta Kumar Behara BJP Agasti Behera INC Narottam Nayak 63 Athmallik BJD Nalini Kanta Pradhan BJP Sanjeeb Sahoo INC Himanshu Chaulia 64 Birmaharajpur BJD Padmanabha Behara BJP Raghunath Jagdala INC Pradeep Sethi 65 Subarnapur BJD Niranjan Pujari BJP Pramod Mahapatra INC Priyabrata Sahu 66 Loisingha BJD Nihar Ranjan Behara BJP Mukesh Mahaling INC Om Prakash Kumbhar 67 Patnagarh BJD Saroj Kumar Meher BJP Kanak Vardhan Singh Deo INC Anil Meher 68 Bolangir BJD Kalikesh Narayan Singh Deo BJP Gopalji Panigrahi INC Samarendra Mishra 69 Titlagarh BJD Tukuni Sahu BJP Naveen Jain INC Birendra Bag 70 Kantabanji BJD Naveen Patnaik BJP Laxman Bag INC Santosh Singh Saluja 71 Nuapada BJD Rajendra Dholakia BJP Abhinandan Kumar Panda INC Sarat Pattanayak 72 Khariar BJD Adhiraj Panigrahi BJP Hitesh Kumar Bagartti INC Kamal Charan Tandi 73 Umerkote BJD Nabina Nayak BJP Nityananda Gond INC Sanaraj Gond 74 Jharigam BJD Ramesh Chandra Majhi BJP Narsingh Bhatra INC Harabati Gond 75 Nabarangpur BJD Kaushalya Pradhani BJP Gouri Sankar Majhi INC Dilip Pradhani 76 Dabugam BJD Manohar Gandhari BJP Somnath Pujari INC Lipika Majhi 77 Lanjigarh BJD Pradeep Kumar Dishari BJP Ramesh Chandra Majhi INC Balabhadra Majhi 78 Junagarh BJD Dibya Shankar Mishra BJP Manoj Kumar Meher INC Tuleswar Naik 79 Dharmagarh BJD Pushpendra Singh Deo BJP Sudhir Pattjoshi INC Rasmirekha Rout 80 Bhawanipatna BJD Latika Naik BJP Pradipta Kumar Naik INC Sagar Charan Das 81 Narla BJD Manorama Mahanty BJP Aniruddha Padhan INC Bhakta Charan Das 82 Baliguda BJD Chakramani Kanhar BJP Kalpana Kumari Kanhar INC Upendra Pradhan 83 G. Udayagiri BJD Saluga Pradhan BJP Managobinda Pradhan INC Prafulla Chandra Pradhan 84 Phulbani BJD Jayshree Kanhar BJP Uma Charan Mallick INC Prativa Kanhar 85 Kantamal BJD Mahidhar Rana BJP Kanhai Charan Danga INC Sarat Kumar Pradhan 86 Boudh BJD Pradip Kumar Amat BJP Saroj Pradhan INC Naba Kumar Mishra 87 Badamba BJD Debiprasad Mishra BJP Sambit Tripathy INC Sanjaya Kumar Sahoo 88 Banki BJD Devi Ranjan Tripathy BJP Tusharkant Chakrabarti INC Debasis Patnaik 89 Athgarh BJD Ranendra Pratap Swain BJP Abhaya Kumar Barik INC Sudarshan Sahoo 90 Barabati-Cuttack BJD Prakash Behera BJP Purnachandra Mohapatra INC Sofia Firdous 91 Choudwar-Cuttack BJD Souvik Biswal BJP Nayan Kishore Mohanty INC Meera Mallick 92 Niali BJD Pramod Kumar Mallick BJP Chabi Mallick INC Jyoti Ranjan Mallick 93 Cuttack Sadar BJD Chandra Sarathi Behara BJP Prakash Chandra Sethi INC 94 Salepur BJD Prasanta Behera BJP Arindam Roy INC Aquib Uzzaman Khan 95 Mahanga BJD Ankit Pratap Jena BJP Sumant Kumar Ghadei INC Debendra Kumar Sahoo 96 Patkura BJD Arvind Mahapatra BJP Tejeswar Parida INC Ratikanta Kanungo 97 Kendrapara BJD Ganeshwara Behara BJP Geetanjali Sethi INC Shipra Mallick 98 Aali BJD Pratap Keshari Deo BJP Krushna Chandra Panda INC Debasmita Sharma 99 Rajanagar BJD Dhruba Charan Sahu BJP Lalit Behera INC Ashok Pratihari 100 Mahakalapada BJD Atanu Sabyasachi Nayak BJP Durga Prasanna Nayak INC Loknath Moharathy 101 Paradeep BJD Gitanjali Routray BJP Sampad Kumar Swain INC Niranjan Nayak 102 Tirtol BJD Ramakanta Bhoi BJP Rajkishore Behera INC Himanshu Bhusan Mallick 103 Balikuda-Erasama BJD Sarada Prasanna Jena BJP Satya Sarathi Mohanty INC Nalini Swain 104 Jagatsinghpur BJD Prasanta Kumar Muduli BJP Amarendra Dash INC Pratima Mallick 105 Kakatpur BJD Tushar Kanti Behara BJP Baidhar Mallick INC Bishwa Bhushan Das 106 Nimapara BJD Dilip Kumar Nayak BJP Pravati Parida INC Siddharth Routroy 107 Puri BJD Sunil Mohanty BJP Jayanta Kumar Sarangi INC Uma Ballav Rath 108 Brahmagiri BJD Umakanta Samantaray BJP Upasana Mohapatra INC Mitrabhanu Mohapatra 109 Satyabadi BJD Sanjay Kumar Das Burma BJP Om Prakash Mishra INC Manoj Rath 110 Pipili BJD Rudra Pratap Maharathy BJP Ashrit Kumar Pattnayak INC Gyan Ranjan Patnaik 111 Jayadev BJD Naba Kishore Mallik BJP Arabinda Dhali INC Krushna Sagaria 112 Bhubaneswar Central BJD Ananta Narayan Jena BJP Jagannath Pradhan INC Prakash Chandra Jena 113 Bhubaneswar North BJD Susanta Kumar Rout BJP Priyadarshi Mishra INC Ashok Kumar Das 114 Ekamra Bhubaneswar BJD Ashok Chandra Panda BJP Babu Singh INC Prasanta Kumar Champati 115 Jatani BJD Bibhuti Bhushan Balabantaray BJP Biswaranjan Badajena INC Santosh Jena 116 Begunia BJD Pradeep Kumar Sahu BJP Prakash Chandra Ranabijuli INC Pruthvi Ballav Patnaik 117 Khurda BJD Rajendra Kumar Sahu BJP Prasanta Kumar Jagadev INC Sonali Sahoo 118 Chilika BJD Raghunath Sahu BJP Prithviraj Harichandan INC Pradeep Kumar Swain 119 Ranpur BJD Satyanarayan Pradhan BJP Surama Padhy INC Bibhu Prasad Mishra 120 Khandapada BJD Sabitri Pradhan BJP Dusmanta Swain INC Baijayantimala Mohanty 121 Daspalla BJD Ramesh Chandra Behara BJP Raghav Mallick INC Nakul Nayak 122 Nayagarh BJD Arun Kumar Sahu BJP Pratyusha Rajeshwari Singh INC Ranjit Dash 123 Bhanjanagar BJD Bikram Keshari Arukha BJP Pradyumna Kumar Nayak INC Prasanta Kumar Bisoyi 124 Polasara BJD Srikanta Sahu BJP Gokula Nanda Mallick INC Agasti Barada 125 Kabisuryanagar BJD Latika Pradhan BJP Pratap Chandra Nayak INC Sanjaya Kumar Mandal 126 Khalikote BJD Suryamani Baidya BJP Purna Chandra Sethi INC Chitra Sen Behera 127 Chhatrapur BJD Subhash Chandra Behara BJP Krushna Chandra Nayak INC Bhagirathi Behera 128 Aska BJD Manjula Swain BJP Saroj Kumar Padhi INC Surabhi Bisoyi 129 Surada BJD Sanghamitra Swain BJP Nilamani Bisoyi INC Harikrishna Rath 130 Sanakhemundi BJD Sulakshana Gitanjali Devi BJP Uttam Kumar Panigrahi INC Ramesh Chandra Jena 131 Hinjili BJD Naveen Patnaik BJP Sisir Mishra INC Ranjikant Padhi 132 Gopalpur BJD Bikram Kumar Panda BJP Bibhuti Bhusan Jena INC Shayam Sundargarh Sahu 133 Berhampur BJD Ramesh Chandra Chyau Patnaik BJP K Anil Kumar INC Deepak Patnaik 134 Digapahandi BJD Biplab Patro BJP Sidhant Mohapatra INC Saka Sujit Kumar 135 Chikiti BJD Chinmaya Nanda Sreerup Deb BJP Manoranjan Dyan Samantaray INC Ravindra Nath Dyan Samantray 136 Mohana BJD Antaryami Gomango BJP Prasanta Mallick INC Dasarathi Gamango 137 Paralakhemundi BJD Rupesh Panigrahi BJP K Narayana Rao INC Bijay Patnaik 138 Gunupur BJD Raghunath Gomango BJP Trinath Gomanga INC Satyajeet Gomango 139 Bissam Cuttack BJD Jagannath Saraka BJP Jagannath Nundurka INC Nilamadhab Hikaka 140 Rayagada BJD Anusuya Majhi BJP Basanta Kumar Ullaka INC Kadraka Allapaswamy 141 Laxmipur BJD Prabhu Jani BJP Kailash Kulesika INC Pabitra Saunta 142 Kotpad BJD Chandra Sekhar Majhi BJP Rupu Bhatra INC Anama Dian 143 Jeypore BJD Indira Nanda BJP Goutam Samantray INC Tara Prasad Bahinipati 144 Koraput BJD Raghu Ram Padal BJP Raghuram Macha INC Krushna Chandra Kuldeep 145 Pottangi BJD Prafulla Kumar Pangi BJP Chaitanya Nandibali INC Ramchandra Kadam 146 Malkangiri BJD Manas Madkami BJP Narsingh Madkami INC Mala Madhi 147 Chitrakonda BJD Laxmipriya Nayak BJP Dambaru Sisa INC Mangu Khila