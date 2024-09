Home

Haryana Polls: Congress Releases 1st List Of 31 Candidates; Vinesh Phogat To Contest From Julana – Complete List Here

Congress has nominated Vinesh Phogat from Julana seat. (ANI Photo)

Haryana Assembly Elections 2024: The Congress on Friday released its first list of 31 candidates for the Haryana Assembly polls, nominating wrestler-turned-politician Vinesh Phogat from the Julana constituency, and former chief minister Bhupinder Singh Hooda from Garhi Sampla-Kiloi.

Check out complete list of Congress nominees below:

Sl. No. No & Names of Constituencies Selected Candidates 1 1 Kalka Pradeep Chaudhary 2 3 Naraingarh Smt. Shalley Chaudhary 3 7 Sadhaura (SC) Smt. Renu Bala 4 10 Radaur Bishan Lal Saini 5 11 Ladwa Mewa Singh 6 12 Shahbad (SC) Ram Karan 7 19 Nilokheri (SC) Dharm Pal Gondar 8 23 Assandh S. Shamsher Singh Gogi 9 27 Samalkha Dharam Singh Chhoker 10 30 Kharkhauda (SC) Jaiveer Singh 11 31 Sonipat Surender Panwar 12 32 Gohana Jagbir Singh Malik 13 33 Baroda Induraj Singh Narwal 14 34 Julana Smt. Vinesh Phogat 15 35 Safidon Subhash Gangoli 16 42 Kalanwali (SC) Shishpal Singh 17 43 Dabwali Amit Sihag 18 61 Garhi Sampla-Kiloi Bhupinder Singh Hooda 19 62 Rohtak Bharat Bhushan Batra 20 63 Kalanaur (SC) Smt. Shakuntla Khatak 21 64 Bahadurgarh Rajinder Singh Joon 22 65 Badli Kuldeep Vats 23 66 Jhajjar (SC) Smt. Geeta Bhukkal 24 67 Beri Dr. Raghuvir Singh Kadian 25 69 Mahendragarh Rao Dan Singh 26 74 Rewari Chiranjeev Rao 27 79 Nuh Aftab Ahmed 28 80 Ferozepur Jhirka Mamman Khan 29 81 Punahana Mohd. Ilyas 30 83 Hodal (SC) Udai Bhan 31 86 Faridabad NIT Neeraj Sharma