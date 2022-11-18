Friday, November 18, 2022
HomeNationalIndia vs New Zealand Score, 1st T20I: Toss Delayed Due to Wet...
National

India vs New Zealand Score, 1st T20I: Toss Delayed Due to Wet OUTFIELD

admin
By admin
0
72



Squads

India: Hardik Pandya (captain), Shubman Gill, Ishan Kishan, Deepak Hooda, Suryakumar Yadav, Shreyas Iyer, Rishabh Pant (vice-captain and wicket-keeper), Sanju Samson, Washington Sundar, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Yadav, Arshdeep Singh, Harshal Patel, Mohammed Siraj, Bhuvneshwar Kumar and Umran Malik.

New Zealand: Kane Williamson (captain), Finn Allen, Devon Conway, Daryl Mitchell, Glenn Phillips, Jimmy Neesham, Mitchell Santner, Michael Bracewell, Ish Sodhi, Tim Southee, Adam Milne, Lockie Ferguson and Blair Tickner.





Source link

Previous article
Now Check KGF 2 Trivia on IMDb as it Launches New Social Media Handles in India
Next article
Rafael Nadal leaves ATP Finals with consolation win over Casper Ruud
admin
adminhttps://www.thetimesofbengal.com
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Load more
.

Recent Comments

National

India vs New Zealand Score, 1st T20I: Toss Delayed Due to Wet OUTFIELD

admin
By admin
0
72



Squads

India: Hardik Pandya (captain), Shubman Gill, Ishan Kishan, Deepak Hooda, Suryakumar Yadav, Shreyas Iyer, Rishabh Pant (vice-captain and wicket-keeper), Sanju Samson, Washington Sundar, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Yadav, Arshdeep Singh, Harshal Patel, Mohammed Siraj, Bhuvneshwar Kumar and Umran Malik.

New Zealand: Kane Williamson (captain), Finn Allen, Devon Conway, Daryl Mitchell, Glenn Phillips, Jimmy Neesham, Mitchell Santner, Michael Bracewell, Ish Sodhi, Tim Southee, Adam Milne, Lockie Ferguson and Blair Tickner.





Source link

Previous article
Now Check KGF 2 Trivia on IMDb as it Launches New Social Media Handles in India
Next article
Rafael Nadal leaves ATP Finals with consolation win over Casper Ruud
admin
adminhttps://www.thetimesofbengal.com
RELATED ARTICLES

Most Popular

Load more

Recent Comments

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Eastern India's Top Digital Media serving for the Nation. For Direct contact

Contact us: thetimesofbengal@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright Protected & All rights reserved to The Times of Bengal.Facing a problem call 6291968677