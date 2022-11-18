India vs New Zealand Score, 1st T20I: Toss Delayed Due to Wet OUTFIELD

Squads
India: Hardik Pandya (captain), Shubman Gill, Ishan Kishan, Deepak Hooda, Suryakumar Yadav, Shreyas Iyer, Rishabh Pant (vice-captain and wicket-keeper), Sanju Samson, Washington Sundar, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Yadav, Arshdeep Singh, Harshal Patel, Mohammed Siraj, Bhuvneshwar Kumar and Umran Malik.
New Zealand: Kane Williamson (captain), Finn Allen, Devon Conway, Daryl Mitchell, Glenn Phillips, Jimmy Neesham, Mitchell Santner, Michael Bracewell, Ish Sodhi, Tim Southee, Adam Milne, Lockie Ferguson and Blair Tickner.