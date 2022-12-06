Lanka Premier League 2022: Full Schedule, Squads, Match Timings IST, LIVE Streaming Details – All You Need to Know.
Lanka Premier League 2022
So yes, the Lanka Premier League is back with its third season. This time the league promises to be bigger and better. Five teams will feature in this league. Each team will lock horns with each other twice before one will be knocked out in the round-robin stage. The 24-match competition will take place at just three venues.
Full Schedule
|S.No.
|Day/Date
|Fixtures
|Venue
|Time (IST)
|1
|Tue, Dec 6
|Jaffna Kings vs Galle Gladiators
|Hambantota
|3 PM
|2
|Tue, Dec 6
|Colombo Stars vs Kandy Warriors
|Hambantota
|7:30 PM
|3
|Wed, Dec 7
|Dambulla Giants vs Jaffna Kings
|Hambantota
|3 PM
|4
|Wed, Dec 7
|Galle Gladiators vs Kandy Warriors
|Hambantota
|7:30 PM
|5
|Thu, Dec 8
|Dambulla Giants vs Colombo Stars
|Hambantota
|3 PM
|6
|Sat, Dec 10
|Kandy Warriors vs Jaffna Kings
|Kandy
|7:30 PM
|7
|Sun, Dec 11
|Colombo Stars vs Galle Gladiators
|Kandy
|3 PM
|8
|Sun, Dec 11
|Jaffna Kings vs Dambulla Giants
|Kandy
|7:30 PM
|9
|Mon, Dec 12
|Kandy Warriors vs Galle Gladiators
|Kandy
|3 PM
|10
|Mon, Dec 12
|Colombo Stars vs Jaffna Kings
|Kandy
|7:30 PM
|11
|Tue, Dec 13
|Dambulla Giants vs Kandy Warriors
|Kandy
|3 PM
|12
|Tue, Dec 13
|Galle Gladiators vs Colombo Stars
|Kandy
|7:30 PM
|13
|Wed, Dec 14
|Jaffna Kings vs Kandy Warriors
|Kandy
|3 PM
|14
|Wed, Dec 14
|Colombo Stars vs Dambulla Giants
|Kandy
|7:30 PM
|15
|Sat, Dec 17
|Dambulla Giants vs Galle Gladiators
|RPS, Colombo
|3 PM
|16
|Sat, Dec 17
|Kandy Warriors vs Colombo Stars
|RPS, Colombo
|7:30 PM
|17
|Sun, Dec 18
|Galle Gladiators vs Jaffna Kings
|RPS, Colombo
|3 PM
|18
|Sun, Dec 18
|Kandy Warriors vs Dambulla Giants
|RPS, Colombo
|7:30 PM
|19
|Mon, Dec 19
|Jaffna Kings vs Colombo Stars
|RPS, Colombo
|3 PM
|20
|Mon, Dec 19
|Galle Gladiators vs Dambulla Giants
|RPS, Colombo
|7:30 PM
|21
|Wed, Dec 21
|Qualifier 1
|RPS, Colombo
|3 PM
|22
|Wed, Dec 21
|Eliminator
|RPS, Colombo
|7:30 PM
|23
|Thu, Dec 22
|Qualifier 2
|RPS, Colombo
|7:30 PM
|24
|Fri, Dec 23
|Final
|RPS, Colombo
|7:30 PM
Squads
Jaffna Kings: Dhananjaya de Silva, Theivendiram Dinoshan, Binura Fernando, Asitha Fernando, Avishka Fernando, James Fuller, Praveen Jayawickrama, Tom Kohler-Cadmore, Suminda Lakshan, Dilshan Madushanka, James Neesham, Nipun Dhananjaya, Thisara Perera (c), Rahmanullah Gurbaz, Ashan Randika, Sadeera Samarawickrama, Shoaib Malik, Maheesh Theekshana, Theesan Vithushan, Vijayakanth Viyaskanth, Waqar Salamkheil, Dunith Wellalage
Galle Gladiators: Azam Khan, Anwar Ali, Sammu Ashan, Sachindu Colombage, Nuwan Pradeep, Nuwanidu Fernando, Lakshan Gamage, Iftikhar Ahmed, Imad Wasim, Tharindu Kaushal, Nipun Malinga, Kusal Mendis (w/c), Mohammad Hasnain, Kusal Perera, Lakshan Sandakan, Sarfaraz Ahmed, Movin Subasingha, Pulina Tharanga, Nuwan Thushara, Nimesh Vimukthi
Colombo Stars: Chamod Battage, Ravi Bopara, Dinesh Chandimal, Niroshan Dickwella, Dominic Drakes, Nishan Madushka, Benny Howell, Karim Janat, Kevin Koththigoda, Chathuranga Kumara, Suranga Lakmal, Dhananhaya Lakshan, Muditha Lakshan, Lakshita Manasinghe, Angelo Mathews, Naveen-ul-Haq, Navod Paranavithana, Seekkuge Prasanna, Kasun Rajitha, Romario Shepherd, Jeffrey Vandersay
Dambulla Giants: Tom Abell, Jordan Cox, Lasith Croospulle, Shevon Daniel, Chathuranga de Silva, Ravindu Fernando, Haider Ali, Dushan Hemantha, Sachitha Jayatilake, Lahiru Kumara, Lahiru Madushanka, Ramesh Mendis, Noor Ahmad, Kalana Perera, Pramod Madushan, Bhanuka Rajapaksa, Tharindu Ratnayake, Dasun Shanaka, Sikandar Raza, Dilum Sudeera, Paul van Meerken, Chamindu Wickramasinghe
Kandy Warriors: Lasith Abeyratne, Fabian Allen, Ashen Bandara, Kavin Bandara, Minod Bhanuka, Carlos Brathwaite, Ashian Daniel, Wanindu Hasaranga, Andre Fletcher, Chamika Karunaratne, Janith Liyanage, Kamindu Mendis, Najibullah Zadran, Pathum Nissanka, Matheesha Pathirana, Avishka Perera, Ashan Priyanjan, Malinda Pushpakumara, Oshane Thomas, Isuru Udana, Chamindu Wijesinghe
Telecast and streaming details
The third edition of the Lanka Premier League will be live on TV through Sony Sports Network while the live streaming will be available on the SonyLiv app and website.