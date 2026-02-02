BOSTON

2 de febrero de 2026

/PRNewswire/ — Morphic Medical, creador del primer dispositivo médico del mundo diseñado para atacar la causa subyacente de la obesidad y la diabetes tipo 2, anunció hoy que su terapia RESET® ha alcanzado el estatus NUB (Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden) uno en Alemania. El sistema RESET® está diseñado para proporcionar a los pacientes con obesidad y trastornos metabólicos como la diabetes tipo 2 (DT2) la primera solución endoscópica sin incisión, diseñada para lograr una reducción de peso inmediata y una mejora metabólica. El estatus 1 de NUB es un importante hito de reembolso en Alemania, otorgado tras una evaluación dentro del sistema hospitalario y de reembolso alemán. Esta designación reconoce que RESET® está respaldado por una cantidad sustancial y creciente de evidencia clínica, y permite a los hospitales solicitar un reembolso adicional para su uso mientras se siguen evaluando vías de reembolso más amplias. La decisión se basa en una amplia base de publicaciones revisadas por pares, datos de registros del mundo real y experiencia clínica dirigida por investigadores, que respaldan la seguridad, la eficacia, la durabilidad y los beneficios metabólicos de las terapias basadas en el bypass duodeno-yeyunal en pacientes con obesidad y diabetes tipo 2.Con el estatus NUB, Morphic Medical colaborará con los principales hospitales alemanes para respaldar las solicitudes individuales de NUB y expandir aún más su adopción clínica. La compañía también continúa invirtiendo en el seguimiento clínico posterior a la comercialización, la participación en registros y la generación de evidencia para respaldar el reembolso a largo plazo y la inclusión en las guías.es el desarrollador de RESET, una terapia administrada por vía endoscópica que ofrece un tratamiento alternativo no quirúrgico para la obesidad mórbida o la obesidad con factores de riesgo cardiometabólicos concurrentes, como diabetes tipo 2 o dislipidemia. RESET no está aprobado para su venta en Estados Unidos y su uso está limitado por la ley federal exclusivamente a fines de investigación. Fundada en 2003, Morphic Medical tiene su sede en Boston, Massachusetts. Para obtener más información, visite morphicmedical.com