VILLEPINTE, Frankreich, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ — Guerbet (FR0000032526 GBT), ein weltweit tätiger Spezialist für Kontrastmittel und Lösungen für die medizinische Bildgebung, freut sich, die Zulassung einer neuen Indikation für sein makrozyklisches Gadolinium-basiertes Kontrastmittel Elucirem™ (Gadopiclenol) bei Kindern ab der Geburt durch die Europäische Kommission in der Europäischen Union (EU) bekannt zu geben. Elucirem™ (Gadopiclenol) ist eine Innovation von Guerbet und das erste gadoliniumhaltige Kontrastmittel mit der höchsten Relaxivität im Vergleich zu anderen verfügbaren gadoliniumhaltigen Kontrastmitteln (GBCA) [1]. Elucirem™ wurde ursprünglich im Dezember 2023 in der EU zugelassen. Es wird in Frankreich und den USA hergestellt und von Guerbet in Fläschchen und Fertigspritzen vertrieben. In der Europäischen Union ist Elucirem™ für Erwachsene und Kinder ab der Geburt zur kontrastverstärkten Magnetresonanztomographie (MRT) indiziert, um die Erkennung und Darstellung von Pathologien mit Störung der Blut-Hirn-Schranke (BHS) und/oder abnormaler Vaskularität:
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/elucirem-epar-product-information_en.pdf Informationen zur Zusammenarbeit Guerbet / Bracco Imaging Im Dezember 2021 haben Bracco Imaging und Guerbet eine weltweite Zusammenarbeit bei der Herstellung von Gadopiclenol sowie bei Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten vereinbart. Gadopiclenol wird unter verschiedenen Markennamen unabhängig vermarktet. Sowohl Guerbet als auch Bracco Imaging besitzen umfangreiches geistiges Eigentum an Gadopiclenol. Nach einer vereinbarten Übergangsphase, in der Guerbet Gadopiclenol sowohl für seinen eigenen Bedarf als auch den von Bracco produziert, werden beide Unternehmen den Wirkstoff Gadopiclenol und das Endprodukt herstellen. Die strategische Zusammenarbeit soll den Zugang zu Gadopiclenol beschleunigen, Innovationen unterstützen und die Versorgung für Patienten und medizinisches Fachpersonal verbessern. GBCA: Gadoliniumhaltiges Kontrastmittel 1 Robic C et al. Invest Radiol. 2019;54(8):475-484. 2 PRAC, Europäische Arzneimittel-Agentur, 2017 3 FDA-Mitteilung zur Arzneimittelsicherheit, 2017 4 Brunjes et al. Water Research, 2020 Kontakte: Matthieu BRUNEAU – Global Corporate Communication Manager
- des Gehirns, der Wirbelsäule und der damit verbundenen Gewebe des Zentralnervensystems (ZNS) sowie
- von Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse, Brust, Lunge, Prostata und Bewegungsapparat zu verbessern.
