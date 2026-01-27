Nueva indicación en niños desde el nacimiento para media dosis de GBCA de Guerbet, Elucirem™ (gadopiclenol) aprobada por la Comisión Europea VILLEPINTE, Francia, 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ — Guerbet (FR0000032526 GBT), un especialista global en medios de contraste y soluciones para imágenes médicas, se complace en anunciar la aprobación por parte de la Comisión Europea de una nueva indicación en niños desde el nacimiento para su agente de contraste macrocíclico a base de gadolinio de alta relajación, Elucirem™ (gadopiclenol) en la Unión Europea (UE). Nacido de la innovación de Guerbet, Elucirem™ (gadopiclenol) es el primer agente de contraste a base de gadolinio con la mayor relajación, en comparación con otros agentes de contraste a base de gadolinio (GBCA) disponibles.[1] Elucirem™ se aprobó inicialmente en la UE en diciembre de 2023. Se produce en Francia y EE.UU. y Guerbet lo comercializa en viales y jeringas precargadas. En la Unión Europea, Elucirem™ está indicado en adultos y en niños desde el nacimiento, para imágenes por resonancia magnética (IRM) con contraste para mejorar la detección y visualización de patologías con alteración de la barrera hematoencefálica (BHE) y/o vascularidad anormal de:
1. Robic C et al. Invest Radiol. 2019;54(8):475-484
2. PRAC, European Medicines Agency, 2017
3. FDA Drug Safety Communication, 2017
4. Brunjes et al. Water Research, 2020 Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2870473/Guerbet_Logo.jpg Contactos:
Matthieu BRUNEAU
Responsable de comunicación corporativa global
[email protected]
WF PROM JAN 2026 I26004145
- el cerebro, la columna vertebral y los tejidos asociados del sistema nervioso central (SNC);
- el hígado, riñón, páncreas, mama, pulmón, próstata y sistema musculoesquelético
