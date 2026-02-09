New Delhi: The Bharatiya Janata Party candidate Dilip Prabhakarrao Deshmukh has registered a massive victory from Zari seat in the Parbhani Zilla Parishad elections. Suchita Anandrao Bharose and Pooja Anil Sawant of the Shiv Sena secured victories in Takli Bobde and Pingli, respectively. Congress candidates Jitendra Gopal Deshmukh and Jyotsna Ganesh Ghadge won in Pedgaon and Daithana, and Ajit Warpudkar also claimed victory in Lohgaon. Pratiksha Prabhulal Jaiswal and Pandurang Balasaheb Khillare of Shiv Sena (UBT) won in Takli Kumbhakarna and Shingnapur, while BJP’s Aishwarya Chavan triumphed in Pokharni, and NCP’s Sangram Prataprao Jamkar emerged victorious in Jamb.
