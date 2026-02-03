$1 de cada pizza en forma de corazón será donado a Children’s Miracle Network en Arizona, California, Nuevo México y TexasPHOENIX, 26 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — Peter Piper Pizza vuelve a compartir el amor con el regreso por tercer año consecutivo de su ya tradicional pizza en forma de corazón. La pizza en forma de corazón estará disponible hasta el 1 de marzo, y por cada pizza vendida se donará $1 dólar a Children’s Miracle Network Hospitals para apoyar a hospitales infantiles locales.
- Santa Fe, Nuevo México – UNM Children’s Hospital
- Arlington, Texas – Cook Children’s Medical Center
- Corpus Christi y Valle del Río Grande, Texas – Driscoll Children’s Hospital
- Dallas, Texas – Children’s Health
- El Paso, Texas y Las Cruces, Nuevo México – El Paso Children’s Hospital
- Houston, Texas – Texas Children’s Hospital
- Phoenix, Arizona – Phoenix Children’s
- San Antonio, Laredo, Eagle Pass y Victoria, Texas – CHRISTUS Children’s
- Yuma, Arizona y National City, California – Rady Children’s Hospital
- Tucson, Arizona – Tucson Medical Center
- Waco, Temple y Bryan, Texas – Baylor Scott & White McLane Children’s Medical Center
Peter Piper, LLC, una filial de propiedad total de CEC Entertainment, LLC, fue fundada en Glendale, Arizona, en 1973. Peter Piper Pizza ofrece comida, entretenimiento y opciones para llevar con el ambiente de una pizzería de barrio y una cultura centrada en “Diversión en cada bocado” en sus más de 120 locales en EE.UU. y México. Peter Piper Pizza se enorgullece de preparar su masa de pizza fresca todos los días y de ofrecer comida y diversión de la más alta calidad para reconectar a familias y amigos. Con tecnología moderna, juegos, los siempre populares buffets de almuerzo ilimitado entre semana y cerveza para adultos, Peter Piper Pizza atrae tanto a padres como a niños. La marca apoya la educación infantil a través de eventos de recaudación y dona más de $600,000 anuales a escuelas, hospitales y organizaciones sin fines de lucro enfocadas en la educación y el desarrollo infantil. Para más información, visita peterpiperpizza.com. Acerca de Children’s Miracle Network
Desde hace más de 40 años, Children’s Miracle Network® ha sido un símbolo de esperanza para niños que necesitan atención médica. Como una de las principales organizaciones dedicadas a la salud infantil, reúne a personas, marcas y programas para recaudar fondos esenciales para hospitales infantiles en Estados Unidos y Canadá. Cada donativo beneficia directamente al hospital infantil local, apoyando desde atención médica especializada y equipo avanzado hasta investigación innovadora y apoyo a las familias. Más información en cmn.org. Contacto para medios:
Nicole Bergquist
[email protected]
817-329-3257 Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2869113/Peter_Piper_Pizza_Heart.jpg
Logotipo – https://mma.prnewswire.com/media/1663557/5734211/Peter_Piper_Pizza_Logo.jpg FUENTE Peter Piper Pizza
Source link
Leave a Reply