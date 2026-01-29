Principaux faits saillants de l’activité pour le troisième trimestre et les 9 premiers mois de l’exercice 2026

avec un financement au deuxième semestre qui a presque doublé par rapport au premier semestre et qui a augmenté de plus de 50 % par rapport au deuxième semestre de l’année civile 2024. Toutefois, sur l’ensemble de l’année, le financement de l’année civile 2025 est resté stable par rapport à celui de l’année civile 2024. On observe une amélioration significative des demandes de proposition ainsi qu’une augmentation du nombre d’entrées de commandes depuis octobre 2025. Les commandes des grandes entreprises pharmaceutiques et des entreprises biotechnologiques de taille moyenne sont en hausse.

sont restées saines. Ces sites présentent une marge brute supérieure et leur montée en puissance peut favoriser la rentabilité à l’avenir. Le maintien du financement de l’industrie biopharmaceutique et la prise de décision plus rapide des clients devraient être la clé d’une croissance saine au cours de l’exercice 2027.

pour agrandir les usines de Lexington et de Riverview est en bonne voie. Nous constatons un intérêt de la part des clients pour nos sites d’Amérique du Nord, en particulier de la part de ceux qui recherchent l’onshoring. Notre niveau de qualité exceptionnel se maintient – 30 inspections réglementaires ont été clôturées avec succès, dont 2 inspections de l’USFDA au cours des 9 premiers mois de l’exercice 2026. Notre statut « zéro OAI » se maintient. Génériques hospitaliers complexes (CHG) : Acquisition de Kenalog® – Signature d’un accord pour l’acquisition de Kenalog® auprès de Bristol-Myers Squibb dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces pour un montant initial de 35 millions de dollars et un montant conditionnel pouvant atteindre 65 millions de dollars. Kenalog® est un produit commercial injectable de marque qui présente des exigences de fabrication complexes et qui complète le portefeuille de produits CHG. Il devrait générer une marge de BAIIA correspondant aux actuelles marges des activités CHG.

Anesthésie par inhalation (IA) – Croissance plus rapide que le marché sur le marché mature du sévoflurane aux États-Unis avec une part de marché en valeur de 47 % – en hausse par rapport aux 44 % du total annuel mobile fin mars 2024. (Source:- IQVIA) Lancement de l’approvisionnement en sévoflurane à partir de l’usine moins coûteuse de Digwal sur les marchés du reste du monde. Toutefois, la reprise initiale est inférieure aux prévisions en raison de retards réglementaires.

ont augmenté de 50 % en glissement annuel au cours des 9 premiers mois de l’exercice 2026, contribuant à hauteur de 26 % aux ventes de PCH. Plus de 40 % des ventes du commerce électronique proviennent du commerce rapide. Optimisation du portefeuille et des canaux de distribution – Efforts ciblés pour développer les marques et les canaux de distribution rentables avec de meilleures marges.