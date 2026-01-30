Vertragsentwicklungs- und Produktionsorganisation (CDMO): Die Finanzierung im Bereich Biopharma hat im zweiten Halbjahr des Kalenderjahres 2025 Anzeichen einer Erholung gezeigt, wobei die Finanzierung im zweiten Halbjahr des Kalenderjahres 2025 fast doppelt so hoch war wie im ersten Halbjahr des Kalenderjahres 2025 und um über 50 % höher als im zweiten Halbjahr des Kalenderjahres 2024. Auf Jahresbasis blieb die Finanzierung im Kalenderjahr 2025 jedoch gegenüber dem Kalenderjahr 2024 unverändert.

Seit Oktober 2025 ist eine deutliche Verbesserung bei den Ausschreibungen sowie ein Anstieg der Auftragseingänge zu verzeichnen . Wachstum bei den Aufträgen sowohl von großen Pharmaunternehmen als auch von mittelständischen Biotech-Unternehmen.

Die RFP/RFI-Trends für unsere Standorte im Ausland mit differenzierten Fähigkeiten blieben weiterin positiv. Diese Standorte weisen eine überdurchschnittliche Bruttomarge auf, und eine Skalierung dieser Standorte kann die Rentabilität in Zukunft steigern.

Die Aufrechterhaltung der Biopharma-Finanzierung zusammen mit einer schnelleren Entscheidungsfindung seitens der Kunden wäre der Schlüssel zu einem gesunden Wachstum im Geschäftsjahr 27.

Die Investition in Höhe von 90 Mio. US-Dollar zur Erweiterung der Standorte Lexington und Riverview verläuft planmäßig. Wir verzeichnen ein großes Kundeninteresse an unseren Standorten in Nordamerika, insbesondere von Unternehmen, die eine Verlagerung ihrer Produktion ins Inland anstreben.

Beibehaltung unserer erstklassigen Qualitätsbilanz – Erfolgreicher Abschluss von 30 behördlichen Inspektionen, darunter 2 USFDA-Inspektionen im 9MFY26. Beibehaltung unseres „Zero OAI"-Status. Complex Hospital Generic (CHG) (Komplexe Generika für Krankenhäuser): Kenalog® erworben – Abschluss einer Vereinbarung zum Erwerb von Kenalog® von Bristol-Myers Squibb im Rahmen einer Barzahlung mit einer Vorauszahlung in Höhe von 35 Mio. US-Dollar und einer bedingten Zahlung von bis zu 65 Mio. US-Dollar. Kenalog® ist ein markenrechtlich geschütztes injizierbares Produkt mit komplexen Herstellungsanforderungen, das das CHG-Produktportfolio ergänzt. Es wird erwartet, dass es eine EBITDA-Marge erzielt, die mit den bestehenden CHG-Geschäftsmargen übereinstimmt.

Inhalationsanästhesie (IA) – Wächst schneller als der reife US-Markt für Sevofluran mit einem Wertmarktanteil von 47 % – gegenüber 44 % im MAT März 2024. (Quelle:- IQVIA) Beginn der Sevofluran-Lieferungen aus dem kostengünstigeren Digwal-Werk in den RoW-Märkten. Allerdings fiel die anfängliche Nachfrage aufgrund von Verzögerungen bei der Zulassung geringer aus als erwartet.

Intrathekale Therapie – Die Lieferengpässe im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2026 haben sich normalisiert. Beibehaltung unserer Spitzenposition bei intrathekalem Baclofen in den USA mit einem Marktanteil von 75 % nach Wert. (Quelle:- IQVIA)

Injizierbare Schmerzmittel – Initiativen zur Behebung von Lieferengpässen zeigen erste Ergebnisse. Piramal Consumer Healthcare (PCH): Die Power Brands legten im dritten Quartal/in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 mit einem Wachstum von 30 %/23 % gegenüber dem Vorjahr weiter zu und trugen 51 % zum Gesamtumsatz von PCH bei. Das Wachstum wurde in erster Linie von Little's, Lacto Calamine, CIR und i-range getragen.

Einführung neuer Produkte – In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 wurden 31 neue Produkte und SKUs eingeführt.

Investition von etwa 12 % des PCH-Umsatzes in Medien und Werbung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026.

Der E-Commerce- Umsatz stieg in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 um 50 % gegenüber dem Vorjahr und trug etwa 26 % zum PCH-Umsatz bei. Mehr als 40 % des E-Commerce-Umsatzes stammen aus dem Quick Commerce.

Optimierung des Portfolios und der Vertriebskanalmischung – Konzentrierte Bemühungen zum Ausbau profitabler Marken und Vertriebskanäle mit besseren Margen.