PM Modi Shares Vrikshasana Yoga Video: WATCH

Prime Minister Modi Shares Vrikshasana Yoga Video Ahead Of Yoga Day: WATCH

PM Modi shared Vrikshasana detailed yoga video.

PM Modi Yoga: Prime Minister Narendra Modi on Wednesday, 12 June 2024, shared a Vrikshasana detailed yoga video describing the benefits of this Asana in light of the upcoming International Day of Yoga on June 21.

PM Modi posted on X: वृक्षासन यानि पेड़ की मुद्रा में किए जाने वाले आसन के कई फायदे हैं। यह शरीर के संतुलन को बेहतर बनाने के साथ ही इसे मजबूती प्रदान करता है। (There are many benefits of doing Vrikshasana i.e. tree pose. It improves the balance of the body as well as strengthens it.).

वृक्षासन यानि पेड़ की मुद्रा में किए जाने वाले आसन के कई फायदे हैं। यह शरीर के संतुलन को बेहतर बनाने के साथ ही इसे मजबूती प्रदान करता है। pic.twitter.com/cgUl2GO9vx — Narendra Modi (@narendramodi) June 12, 2024