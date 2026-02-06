Exklusive Vertriebsvereinbarung für die Einführung von CART BP pro im japanischen Krankenhaus- und Klinikmarkt

Bewährte Technologie mit Einführung in über 1.700 medizinischen Einrichtungen und Erstattung durch die nationale Krankenversicherung in Korea

SEOUL, Südkorea

6. Februar 2026

Sky Labs Inc.

(CEO Jack Byunghwan Lee) gab am

6

. bekannt, dass das Unternehmen eine exklusive Vertriebsvereinbarung mit der Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Otsuka) für das ringförmige Blutdruckmessgerät „CART BP pro” im japanischen Krankenhaus- und Klinikmarkt abgeschlossen hat.

Diese Vereinbarung folgt auf das im Dezember 2024 unterzeichnete Memorandum of Understanding (MoU) zwischen den beiden Unternehmen. Sky Labs hatte seine globale Expansion zunächst über Otsuka Pharmaceutical Korea geprüft, wobei die Einführung durch die koreanische Tochtergesellschaft zu formellen Gesprächen und Verhandlungen mit der Konzernzentrale von Otsuka führte. Diese Zusammenarbeit stellt ein erfolgreiches Beispiel für Open Innovation dar, bei dem ein koreanisches Start-up die lokale Tochtergesellschaft eines multinationalen Unternehmens als Brücke zu einer Partnerschaft mit der globalen Zentrale nutzte.

Otsuka ist ein global tätiges Pharmaunternehmen, das weltweit ein breites Spektrum an medizinischen Lösungen anbietet und als eines der vertrauenswürdigsten Unternehmen im japanischen Gesundheitswesen gilt. Durch die Partnerschaft mit Otsuka und die Nutzung der umfassenden Expertise im kardiovaskulären Bereich sowie des etablierten Vertriebsnetzes beabsichtigt Sky Labs, eine breitere Patientengruppe zu erreichen und die Einführung von CART BP pro in Krankenhäusern und Kliniken in ganz Japan zu beschleunigen.

Die Zahl der Hypertonie-Patienten in Japan liegt bei etwa 43 Millionen. Schätzungsweise 29 % erreichen trotz Behandlung keine ausreichende Blutdruckkontrolle, während rund 33 % sich ihres Zustands nicht bewusst sind.1 Zudem gewinnt die 24-Stunden-Blutdruckmessung zunehmend an klinischer Bedeutung, da abnorme Blutdruckmuster und nächtliche Hypertonie mit einem erhöhten Risiko für Organschäden und zerebrovaskuläre Erkrankungen verbunden sind. Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass CART BP pro einen wesentlichen Beitrag zum Management von Bluthochdruckpatienten in Japan leistet – von der präzisen Diagnose über die Entwicklung optimaler Behandlungsstrategien bis hin zur systematischen Bewertung des Therapieerfolgs.

CART BP pro hat seine technologische Leistungsfähigkeit bereits im koreanischen Markt unter Beweis gestellt. Nach der Zulassung als Medizinprodukt durch das Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (MFDS) im Jahr 2023 erhielt das Gerät 2024 die Anerkennung durch die nationale Krankenversicherung.

Derzeit wird das Gerät zur 24-Stunden-Langzeitblutdruckmessung (ABPM) in über 1.700 medizinischen Einrichtungen landesweit eingesetzt, darunter auch Universitätskliniken, und verzeichnete innerhalb eines Jahres nach Markteinführung mehr als 150.000 kumulierte Verschreibungen. Diese nachgewiesene Erfolgsbilanz und klinische Zuverlässigkeit waren entscheidende Faktoren für den Abschluss dieser exklusiven Vertriebsvereinbarung.

Herkömmliche Blutdruckmessgeräte verwenden eine aufblasbare Manschette, um den Blutfluss vorübergehend zu unterbrechen, was häufig Unbehagen, Schmerzen und Schlafstörungen während der nächtlichen Messung verursacht.

Im Gegensatz dazu nutzt CART BP pro die Photoplethysmographie-(PPG)-Technologie zur manschettenlosen Blutdruckmessung. Dadurch können Patienten ihren Blutdruck komfortabel im Alltag und während des Schlafs messen, während medizinisches Fachpersonal stabile Messdaten für eine präzise Therapieplanung erhält.

Jack Byunghwan Lee, CEO von Sky Labs, erklärte:

„Beginnend mit unserem Markteintritt in Japan werden wir unsere einzigartige Blutdruckmesstechnologie weiter auf dem globalen Markt validieren und uns als führendes Unternehmen im globalen Blutdruckmonitoring positionieren.”

Über Sky Labs

Über Sky Labs



Sky Labs wurde im September 2015 gegründet und ist ein Healthcare-Unternehmen, das das ringförmige Medizinprodukt und die Plattform „CART” zur Überwachung chronischer Erkrankungen entwickelt und betreibt. Nach der Einführung des ersten CART im Jahr 2020 zur Überwachung von Vorhofflimmern erhielt das Unternehmen 2023 die medizinische Zulassung für „CART BP pro”, ein Ringgerät zur 24-Stunden-Blutdruckmessung. 2024 wurde CART BP pro von der Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) als erstattungsfähige Leistung anerkannt (Code E6547) und wird landesweit in Korea eingesetzt. Im September 2025 brachte Sky Labs zudem „CART BP”, ein verbraucherorientiertes Blutdruckmessgerät, auf den Markt.

Über Otsuka

Über Otsuka



Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. ist ein umfassendes Gesundheitsunternehmen, das sich der Förderung des individuellen Wohlbefindens widmet. Das Unternehmen bietet medizinische Lösungen für körperliche und psychische Gesundheit sowie nutraceutical Produkte zur täglichen Gesundheitsförderung an.

