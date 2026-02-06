Distributieovereenkomst gesloten voor de lancering van CART BP pro op de Japanse ziekenhuis- en kliniekmarkt

Bewezen technologie, geïmplementeerd in meer dan 1.700 medische instellingen en vergoed door de nationale ziektekostenverzekering in Korea

SEOUL, Zuid-Korea

6 februari 2026

Sky Labs Inc. (CEO: Jack Byunghwan Lee) heeft op de

6

e aangekondigd een exclusieve distributieovereenkomst te hebben gesloten met Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Otsuka) voor zijn ringvormige bloeddrukmonitor “CART BP pro” op de Japanse ziekenhuis- en kliniekmarkt.

Deze overeenkomst volgt op het memorandum van overeenstemming (MoU) dat beide bedrijven in december 2024 ondertekenden. Sky Labs onderzocht aanvankelijk internationale expansiemogelijkheden via Otsuka Pharmaceutical Korea, waarna een introductie door de Koreaanse dochteronderneming leidde tot formele gesprekken en onderhandelingen met het wereldwijde hoofdkantoor van Otsuka. Deze samenwerking geldt als een geslaagd voorbeeld van open innovatie, waarbij een Koreaanse start-up via de lokale dochtermaatschappij van een multinationale onderneming een directe samenwerking tot stand bracht met het wereldwijde hoofdkantoor.

Otsuka is een wereldwijd farmaceutisch bedrijf dat een breed scala aan medische oplossingen aanbiedt en wordt beschouwd als een van de meest betrouwbare ondernemingen binnen de Japanse gezondheidszorg. Door samen te werken met Otsuka en gebruik te maken van diens diepgaande expertise op cardiovasculair gebied en uitgebreide distributienetwerk, streeft Sky Labs ernaar een bredere patiëntenpopulatie te bereiken en de adoptie van CART BP pro in ziekenhuizen en klinieken in heel Japan te versnellen.

Het aantal patiënten met hypertensie in Japan wordt geschat op ongeveer 43 miljoen. Van hen bereikt naar schatting 29% geen adequate bloeddrukcontrole ondanks behandeling, terwijl ongeveer 33% zich niet bewust zou zijn van hun aandoening.1 Daarnaast neemt het klinische belang van 24-uurs ambulante bloeddrukmeting toe, aangezien afwijkende bloeddrukpatronen en nachtelijke hypertensie worden geassocieerd met een verhoogd risico op orgaanschade en cerebrovasculaire aandoeningen. Gezien deze klinische behoeften en de omvangrijke patiëntenpopulatie wordt verwacht dat CART BP pro een belangrijke bijdrage zal leveren aan het beheer van hypertensiepatiënten in Japan, variërend van nauwkeurige diagnose en optimale behandelstrategie tot systematische evaluatie van therapeutische effecten.

CART BP pro heeft zijn technologische prestaties reeds bewezen op de Koreaanse markt. Na goedkeuring als medisch hulpmiddel door het Koreaanse Ministerie van Voedsel- en Geneesmiddelenveiligheid (MFDS) in 2023, verkreeg het apparaat in 2024 erkenning voor vergoeding door de nationale ziektekostenverzekering.

Momenteel wordt het apparaat voorgeschreven voor 24-uurs ambulante bloeddrukmeting (ABPM) in meer dan 1.700 medische instellingen in het hele land, waaronder universitaire ziekenhuizen, en heeft het binnen slechts één jaar na de binnenlandse lancering meer dan 150.000 cumulatieve voorschriften bereikt. Deze bewezen staat van dienst en klinische betrouwbaarheid in de dagelijkse medische praktijk vormden de belangrijkste drijfveren voor het afsluiten van deze exclusieve distributieovereenkomst.

Conventionele bloeddrukmeters maken gebruik van een opblaasbare manchet om druk uit te oefenen en de bloedstroom tijdelijk te beperken, wat vaak ongemak, pijn en verstoring van de slaap veroorzaakt tijdens nachtelijke metingen.

Daarentegen maakt CART BP pro gebruik van fotoplethysmografie (PPG)-technologie om de bloeddruk zonder manchet te meten. Hierdoor kunnen patiënten hun bloeddruk comfortabel meten tijdens dagelijkse activiteiten en slaap, terwijl zorgprofessionals stabiele gegevens verkrijgen voor het opstellen van passende behandelplannen.

Jack Byunghwan Lee, CEO van Sky Labs, verklaarde:

“Met onze toetreding tot de Japanse markt als startpunt zullen wij onze unieke technologie voor bloeddrukmonitoring blijven valideren op de wereldwijde markt en een volgende stap zetten als toonaangevende speler in de wereldwijde bloeddrukmonitoringindustrie.”

Over Sky Labs

https://skylabs.io/en/

Sky Labs werd opgericht in september 2015 en is een gezondheidszorgbedrijf dat “CART” ontwikkelt en exploiteert, een ringvormig medisch hulpmiddel en platform voor de monitoring van patiënten met chronische aandoeningen. Sinds de ontwikkeling van de eerste CART in 2020 voor het monitoren van atriumfibrilleren via cardiale signalen afkomstig van optische sensoren, heeft het bedrijf zijn technologische capaciteiten uitgebreid. In 2023 verkreeg Sky Labs medische goedkeuring voor “CART BP pro”, een ringvormige monitor voor 24-uurs bloeddrukmeting. In 2024 werd CART BP pro erkend door de Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) binnen de bestaande medische procedure voor “24-uurs ambulante bloeddrukmeting” (vergoedingscode E6547) en wordt het momenteel voorgeschreven in ziekenhuizen en klinieken in heel Korea. In september 2025 lanceerde het bedrijf tevens “CART BP”, een consumentenversie van de ringvormige bloeddrukmonitor, beschikbaar via de officiële online winkel en andere digitale kanalen.

Over Otsuka

www.otsuka.co.jp/en/

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. is een geïntegreerd gezondheidszorgbedrijf dat zich richt op het benutten van het potentieel van ieder individu om het welzijn te verbeteren. De medische activiteiten bieden behandelingen en diagnostiek voor zowel fysieke als mentale gezondheid, terwijl de nutraceutische activiteiten het dagelijks behoud en de verbetering van de gezondheid ondersteunen. De unieke producten en diensten van Otsuka zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en worden ontwikkeld volgens de bedrijfsfilosofie: “Otsuka – mensen die nieuwe producten creëren voor een betere gezondheid wereldwijd”.

Media-contact



Inok Jung –

[email protected]



Bomi Lee –

[email protected]

Bron: