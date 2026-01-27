Los resultados a nueve meses muestran una mejora media en la Escala de Calificación Unificada Compuesta de la Enfermedad de Huntington desde el inicio de +0,64 puntos, en comparación con el empeoramiento esperado de la historia natural de la cUHDRS en pacientes sintomáticos de -0,73 puntos a lo largo de nueve meses, según la ponderación de la puntuación de propensión.

Skyhawk también anuncia la expansión mundial del ensayo FALCON-HD de fase 2/3 de SKY-0515. Skyhawk ya ha administrado dosis a más de 90 pacientes.

BOSTON

27 de enero de 2026



Skyhawk Therapeutics, Inc.

