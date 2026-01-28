Die Ergebnisse nach neun Monaten zeigen eine durchschnittliche Verbesserung auf der Composite Unified Huntington’s Disease Rating Scale (cUHDRS) gegenüber dem Ausgangswert um +0,64 Punkte, verglichen mit einer aufgrund der natürlichen Krankheitsentwicklung zu erwartenden Verschlechterung der cUHDRS bei symptomatischen Patienten um -0,73 Punkte über neun Monate, basierend auf einer Propensity-Score-Gewichtung.

Skyhawk gibt außerdem bekannt, dass die Phase-2/3-Studie FALCON-HD für SKY-0515 weltweit ausgeweitet wurde. Skyhawk hat inzwischen mehr als 90 Patienten behandelt.

BOSTON

28. Januar 2026



Skyhawk Therapeutics, Inc.

