Wyniki z dziewięciu miesięcy pokazują średnią poprawę w Ujednoliconej Skali Oceny Choroby Huntingtona (Composite Unified Huntington’s Disease Rating Scale, cUHDRS) o +0,64 punktu w stosunku do wartości wyjściowej, w porównaniu z przewidywanym pogorszeniem w naturalnym przebiegu choroby o -0,73 punktu u pacjentów z objawami w ciągu dziewięciu miesięcy, w oparciu o ważenie wykonane metodą odwrotności prawdopodobieństwa.

Skyhawk ogłasza również, że badania fazy 2/3 o nazwie FALCON-HD nad lekiem SKY-0515 zostało rozszerzone na cały świat. Skyhawk podał już lek ponad 90 pacjentom.

BOSTON

27 stycznia 2026 r.



Skyhawk Therapeutics, Inc.

