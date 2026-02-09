Solapur Zilla Parishad (ZP) Election Results: The Solapur Zilla Parishad election results 2026 will be declared on Monday by the Maharashtra State Election Commission. The voting for Zilla Parishads and Panchayat Samitis was conducted on Saturday, February 7. The Maharashtra local body elections were conducted in three phases. Maharashtra Election Commissioner Dinesh Waghmare announced the polls on February 7, which cover as may as 12 zilla parishads and 125 panchayats samitis.
Solapur Zilla Parishad Election Results 2017
|Candidate Name
|Party Name
|Ward
|Votes
|Rani Santosh Ware
|Nationalist Congress Party
|1
|10555
|Laxmi Janardhan Awate
|Shivsena
|2
|11021
|Savitadevi Shahajirao Rajebhosale
|Shivsena
|3
|12391
|Nilkanth Tukaram Deshmukh
|Shivsena
|4
|10067
|Aniruddh Vitthal Kambale
|Shivsena
|5
|10877
|Shubhangi Appasaheb Ubale
|Nationalist Congress Party
|6
|13182
|Ranjitsinh Babanrao Shinde
|Independent
|7
|12399
|Rohini Sambhaji More
|Nationalist Congress Party
|8
|8692
|Sanjay Vitthalrao Shinde
|Independent
|9
|15174
|Anjanadevi Shivaji Patil
|Nationalist Congress Party
|10
|10787
|Rohini Tukaram Dhavle
|Nationalist Congress Party
|11
|12958
|Bharat Haribhau Shinde
|Nationalist Congress Party
|12
|9695
|Kiran Suresh More
|Bhartiya Janata Party
|13
|12292
|Rekha Vaibhav Raut
|Nationalist Congress Party
|14
|11283
|Madan Abhimanyu Darade
|Bhartiya Janata Party
|15
|11449
|Sangita Arun Doifode
|Bhartiya Janata Party
|16
|12339
|Shrimant Sadashiv Thorat
|Nationalist Congress Party
|17
|11687
|Rekha Prakash Bhumkar
|Nationalist Congress Party
|18
|12274
|Baliram Bhaurao Sathe
|Nationalist Congress Party
|19
|12163
|Usha Dnyanoba Survase
|Indian National Congress
|20
|7720
|Vijayraj Manohar Dongare
|Independent
|21
|10601
|Vikrant Rajan Patil
|Nationalist Congress Party
|22
|18914
|Umesh Suresh Patil
|Nationalist Congress Party
|23
|13228
|Tanaji Shankarrao Khatal
|Independent
|24
|10976
|Shivaji Shripati Sonwane
|Nationalist Congress Party
|25
|8100
|Shaila Dhananjay Godase
|Bhima Parisar Vikas Aghadi Paksh
|26
|11232
|Rajani Balasaheb Deshmukh
|Pandharpur Mangalvedha Vikas Aghadi
|27
|15747
|Atul Lala Kharat
|Nationalist Congress Party
|28
|10162
|Subhash Bapurao Mane
|Pandharpur Mangalvedha Vikas Aghadi
|29
|11560
|Savita Nikhilgir Gosavi
|Bhartiya Janata Party
|31
|12996
|Shobha Tanaji Waghmode
|Bhartiya Janata Party
|32
|11201
|Rukmini Ramdas Dhone
|Bhartiya Janata Party
|33
|13770
|Vasantrao Daulatrao Deshmukh
|Pandharpur Mangalvedha Vikas Aghadi
|34
|11450
|Rutuja Sharad More
|Nationalist Congress Party
|35
|8851
|Sakshi Mahesh Sorate
|Bhartiya Janata Party
|36
|9166
|Sangita Sanjay Mote
|Bhartiya Janata Party
|37
|8078
|Mangal Kiran Waghmode
|Nationalist Congress Party
|38
|11174
|Shitaladevi Dhairyashil Mohitepatil
|Nationalist Congress Party
|39
|10928
|Sunanda Balasaheb Phule
|Nationalist Congress Party
|40
|11403
|Arun Baban Todkar
|Nationalist Congress Party
|41
|9062
|Swaruparani Jaysinh Mohitepatil
|Nationalist Congress Party
|42
|13992
|Tribhuvan Vinayak Dhainje
|Nationalist Congress Party
|43
|9634
|Jyoti Keshavrao Patil
|Bhartiya Janata Party
|44
|11651
|Ganesh Madhavrao Patil
|Nationalist Congress Party
|45
|10857
|Govind Maruti Jare
|Sangola Shahar Vikas Mahayuti
|46
|11771
|Atul Prabhakar Pawar
|Sangola Shahar Vikas Mahayuti
|47
|14054
|Swati Tulshiram Kamble
|Independent
|48
|10785
|Sangita Sangam Dhandore
|Independent
|49
|11621
|Dadasaheb Maruti Babar
|Independent
|50
|10201
|Sachin Laxman Deshmukh
|Independent
|51
|9036
|Anil Tanaji Mote
|Independent
|52
|9258
|Nitin Rajaram Nakate
|Indian National Congress
|53
|11011
|Shila Sachin Shivasharan
|Janhit Vikas Aaghadi Mangalvedha
|54
|14193
|Manjula Bharat Kolekar
|Janhit Vikas Aaghadi Mangalvedha
|55
|11802
|Dilip Appaso Chavan
|Janhit Vikas Aaghadi Mangalvedha
|56
|8290
|Rekhabai Rajendra Gaikwad
|Indian National Congress
|57
|9085
|Annarav Bhutalsiddha Barachare
|Bhartiya Janata Party
|58
|6124
|Sanjay Gulchand Gaikwad
|Indian National Congress
|59
|9122
|Amar Ratikant Patil
|Shivsena
|60
|6388
|Vidhulata Prabhakar Kore
|Nationalist Congress Party
|61
|5980
|Prabhavati Amogsiddh Patil
|Bhartiya Janata Party
|62
|8226
|Mangal Mallinath Kalyanshetti
|Bhartiya Janata Party
|63
|11068
|Anand Ramling Tanawade
|Bhartiya Janata Party
|64
|9581
|Mallikarjun Mahadev Patil
|Indian National Congress
|65
|11068
|Shivanand Sidramappa Patil
|Independent
|66
|8763
|Shilavanti Gurubasappa Bhosagi
|Indian National Congress
|67
|8913
|Swati Shashikant Shatgar
|Indian National Congress
|68
|8329
