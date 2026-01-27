La inclusión en las nuevas directrices sobre accidente cerebrovascular isquémico agudo subraya la utilidad clínica de Phagenyx para acelerar la recuperación de las dificultades para tragar (disfagia) en pacientes con accidente cerebrovascular

NASHVILLE, Tenn.

27 de enero de 2026



Phagenyx – A clinically validated neuromodulation system using pharyngeal electrical stimulation (PES) to retrain the brain and restore swallowing control in patients impacted by stroke or other neurological injury.



En pacientes con accidente cerebrovascular con disfasia, el tratamiento con PES puede ser beneficioso para reducir la gravedad de la disfagia y disminuir el riesgo de aspiración. Clase de Recomendación 2a, Nivel de Evidencia B-R

En pacientes con accidente cerebrovascular grave con disfagia que requieren traqueotomía y ventilación mecánica, el tratamiento con PES, después de la desconexión del ventilador, puede ser beneficioso para disminuir la gravedad de la disfagia, reducir el riesgo de aspiración y acelerar la decanulación. Clase de Recomendación 2a, Nivel de Evidencia B-R

