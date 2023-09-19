Asian Games 2023 LIVE Updates: India-China Football Match STARTS

Asian Games 2023 LIVE Updates: India-China Football Match STARTS1 min read
Indian men’s team for Asian Games football
Goalkeepers: Gurmeet Singh, Dheeraj Singh Moirangthem, Vishal Yadav
Defenders: Sumit Rathi, Narender Gahlot, Deepak Tangri, Sandesh Jhingan, Chinglensana Singh, Lalchungnunga.
Midfielders: Amarjit Singh Kiyam, Samuel James Lyngdoh, Rahul KP, Abdul Rabeeh, Ayush Dev Chhetri, Bryce Miranda, Azfar Noorani, Vincy Barretto.
Forwards: Sunil Chhetri, Rahim Ali, Rohit Danu, Gurkirat Singh, Aniket Jadhav
Head coach: Igor Stimac