September 19, 2023

The Times of Bengal

Learning through Journalism

Asian Games 2023 LIVE Updates: India-China Football Match STARTS

1 min read
1 hour ago admin


Indian men’s team for Asian Games football

Goalkeepers: Gurmeet Singh, Dheeraj Singh Moirangthem, Vishal Yadav

Defenders: Sumit Rathi, Narender Gahlot, Deepak Tangri, Sandesh Jhingan, Chinglensana Singh, Lalchungnunga.

Midfielders: Amarjit Singh Kiyam, Samuel James Lyngdoh, Rahul KP, Abdul Rabeeh, Ayush Dev Chhetri, Bryce Miranda, Azfar Noorani, Vincy Barretto.

Forwards: Sunil Chhetri, Rahim Ali, Rohit Danu, Gurkirat Singh, Aniket Jadhav

Head coach: Igor Stimac



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