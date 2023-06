Home

BAN vs AFG Dream11 Team Prediction, Only Test: Bangladesh vs Afghanistan Top Picks, Fantasy Tips, Captain, Playing 11s, Sher-E-Bangla Stadium, Dhaka, 9:30 AM IST June 14, Wednesday

BAN vs AFG Dream11 Prediction: Bangladesh vs Afghanistan one-off Test starts Wednesday, Check Dream11 Fantasy Picks, Playing XIs & Pitch report. (Image: Twitter)

BAN vs AFG, Only Test: Bangladesh vs Afghanistan Top Picks, Fantasy Tips, Captain, Playing 11s, Sher-E-Bangla Stadium, Dhaka, 9:30 AM IST June 14, Wednesday:

Match: BAN vs AFG, Only Test

Date & Time: June 14, 09:30 AM IST

Venue: Sher-e-Bangla, Dhaka

BAN vs AFG Dream11 Team

Wicket-Keepers: Mushfiqur Rahim, Litton Das

Batters: Tamim Iqbal, Najmul Hossain Shanto, Hashmatullah Shahidi

All-rounders: Mehidy Hasan Miraz, Rahmat Shah

Bowlers: Taijul Islam, Abdul Malik, Shoriful Islam, Amir Hamza

BAN vs AFG Probable XIs:

Bangladesh: Litton Das (c), 2. Tamim Iqbal, 3. Najmul Hossain Shanto, 4. Mominul Haque, 5. Mushfiqur Rahim (Wk), 6. Mehidy Hasan Miraz, 7. Taijul Islam, 8. Ebadot Hossain, 9. Shoriful Islam, 10. Khaled Ahmed, and 11. Mahmudul Hasan Joy

Afghanistan: Hashmatullah Shahidi (c), 2. Afsar Zazai (wk), 3. Ibrahim Zadran, 4. Rahmat Shah, 5. Karim Janat, 6. Yamin Ahmadzai, 7. Zahir Khan, 8. Nasir Jamal, 9. Izharulhaq Naveed, 10. Amir Hamza, and 11. Abdul Malik

SQUADS

Bangladesh Squad: Tamim Iqbal, Najmul Hossain Shanto, Mominul Haque, Mahmudul Hasan Joy, Litton Das(w/c), Zakir Hasan, Mushfiqur Rahim, Shahadat Hossain, Mehidy Hasan Miraz, Musfik Hasan, Taijul Islam, Khaled Ahmed, Shoriful Islam, Ebadot Hossain, Taskin Ahmed

Afghanistan Squad: Ibrahim Zadran, Abdul Malik, Nasir Jamal, Hashmatullah Shahidi(c), Bahir Shah, Rahmat Shah, Nijat Masood, Afsar Zazai(w), Ikram Alikhil, Karim Janat, Zahir Khan, Amir Hamza, Yamin Ahmadzai, Mohammad Ibrahim, Izharulhaq Naveed