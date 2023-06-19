Cap, Fantasy Tips, Sri Lanka vs United Arab Emirates Probable XIs

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SL vs UAE Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips ICC ODI World Cup Qualifiers 2023: Captain, Vice-captain – Sri Lanka vs United Arab Emirates, Today’s Playing 11s at Queen’s Sports Club, Bulawayo at 12:30 PM IST June 19 Monday

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SL vs UAE Dream11 Team Predictions ICC ODI World Cup Qualifiers 2023

Sri Lanka vs United Arab Emirates Dream11 Team Prediction ICC ODI World Cup Qualifiers 2023- Fantasy Playing Tips, Captain, Probable XIs For Today’s SL vs UAE at Queen’s Sports Club, Bulawayo: ICC ODI World Cup Qualifiers 2023, Sri Lanka will take on the United Arab Emirates at the Queen’s Sports Club, Bulawayo on Monday. The ICC ODI World Cup Qualifiers 2023 SL vs UAE match will start at 9:30 PM IST – on June 19. Here is the ICC ODI World Cup Qualifiers 2023 Dream11 Team Prediction – T10 Dream11 Guru Tips and SL vs UAE Dream11 Team Prediction, SL vs UAE Fantasy Cricket Prediction T10 game, SL vs UAE Probable XIs ICC ODI World Cup Qualifiers 2023, Fantasy Cricket Prediction – Sri Lanka vs United Arab Emirates, Fantasy Playing Tips -ICC ODI World Cup Qualifiers 2023.

TOSS: The ICC ODI World Cup Qualifiers 2023 toss between Sri Lanka and the United Arab Emirates will take place at 12:00 PM IST – on June 19.

Time: 12:30 PM IST.

Venue: Queen’s Sports Club, Bulawayo

SL vs UAE Dream11 Team Predictions

Wicket-keeper: Kusal Mendis (VC), V Aravind

Batsmen: P Nissanka, W Muhammad

All-rounders: D De Silva, W Hasaranga (C), A Naseer, A Khan

Bowlers: D Chameera, K Meiyappan, M Theekshana

SL Vs UAE Probable Playing XI

Sri Lanka: Dimuth Karunaratne, Pathum Nissanka, Kusal Mendis (Wicket-keeper), Charith Asalanka, Dhananjaya de Silva, Dasun Shanaka (Captain), Wanindu Hasaranga, Chamika Karunaratne, Dushmantha Chameera, Lahiru Kumara, Maheesh Theekshana.

United Arab Emirates: Vriitya Aravind (Wicket-keeper), Waseem Muhammad (Captain), Rameez Shahzad, Basil Hameed, Ali Naseer, Rohan Mustafa, Asif Khan, Aayan Khan, Junaid Siddique, Zahoor Khan, Sanchit Sharma, Aryansh Sharma, Karthik Meiyappam, Basil Hameed.

Squads:

Sri Lanka: Dasun Shanaka (c), Kusal Mendis (vc & wk), Dimuth Karunaratne, Pathum Nissanka, Charith Asalanka, Dhananjaya de Silva, Sadeera Samarawickrama (wk), Wanindu Hasaranga, Chamika Karunaratne, Dushmantha Chameera, Kasun Rajitha, Lahiru Kumara, Maheesh Theekshana, Matheesha Pathirana, Dushan Hemantha.

United Arab Emirates: Mohammad Waseem (c), Ethan D’Souza, Ali Naseer, Vriitya Aravind, Rameez Shahzad, Jawadullah, Asif Khan, Rohan Mustafa, Aayan Khan, Junaid Siddique, Zahoor Khan, Sanchit Sharma, Aryansh Sharma, Karthik Meiyappan, Basil Hameed.

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