Chennai Super Kings vs Gujarat Titans Crorepati Fantasy XI Latest Updates Scores For May 28 Sunday At Gujarat

CSK vs GT Dream11 Team Prediction IPL 2023, Final: Chennai Super Kings vs Gujarat Titans Top Picks, Fantasy Tips, Captain, Playing 11s Today's Match, Narendra Modi Stadium, 7:30 PM IST May 28, Sunday

Chennai vs Gujarat Dream11 Team Prediction IPL 2023, Final: All You Need To Know

Match Details

Match: CSK vs GT, Final, IPL 2023

Date & Time: May 28, 7:30 PM IST

Venue: Narendra Modi Stadium.

CSK vs GT Dream11 Team

Captain: Shubhman Gill

Vice-captain: Devin Conway

Wicketkeeper: Riddhiman Saha

Batsmen: David Miller, Manohar, Ruturaj Gaikwad, Shivam Dubey

Bowler: Maheesh, Rashid Khan, Mohd. Shami

All Rounder: Hardik Pandya, Moeen Ali.

CSK vs GT Probable Playing XIs

Chennai Super Kings: Ruturaj Gaikwad, Shivam Dube, Moeen Ali, MS Dhoni (c & wk), Deepak Chahar, Tushar Deshpande, Maheesh Theekshana, Devon Conway, Ravindra Jadeja, Devon Conway, Ambati Rayudu, Ajinkya Rahane.

Gujarat Titans: Shubman Gill, Hardik Pandya (c), Dasun Shanaka, David Miller, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Noor Ahmad, Mohammed Shami, , Wriddhiman Saha (wk), Darshan Nalkande, Mohit Sharma

Squads

Chennai Super Kings: Devon Conway, Ambati Rayudu, Moeen Ali, Ravindra Jadeja, Shivam Dube, MS Dhoni (c & wk), Mitchell Santner, Tushar Deshpande, Prashant Solanki, Simarjeet Singh, Akash Singh, Bhagath Varma, Rajvardhan Hangargekar, Ruturaj Gaikwad, Subhranshu Senapati, Ajinkya Rahane, Ben Stokes, Shaik Rasheed, Nishant Sindhu, Deepak Chahar, Dwaine Pretorius, Ajay Jadav Manda.

Gujarat Titans: Wriddhiman Saha (wk), Hardik Pandya (c), Vijay Shankar, Rahul Tewatia, Joshua Little, Alzarri Joseph, :Sai Sudharsan, Jayant Yadav, Srikar Bharat, Odean Smith, Ravisrinivasan Sai Kishore, Shivam Mavi, Darshan Nalkande, Urvil Patel, Noor Ahmad, Shubman Gill, Mohammed Shami, Yash Dayal, Mohit Sharma, Rashid Khan, Abhinav Manohar, Pradeep Sangwan, Matthew Wade.