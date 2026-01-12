SHENZHEN, China

12 de enero de 2026

/PRNewswire/ — A principios de enero se produjo una colaboración histórica cuando DAHON TECH (código bursátil HKEX: 02543.HK), el principal fabricante de bicicletas plegables del mundo, e Ideal Bike Corp (código bursátil TPEx: 8933), firmaron un acuerdo de cooperación estratégica en la sede de DAHON, centrado en la movilidad ecológica, que atrajo una atención significativa en toda la industria de la bicicleta.



Dr. David Hon, founder and CEO of DAHON (left) and Mr. Ching-Wang Chen, General Manager of Ideal Bike (right), shaking hands after signing the strategic cooperation agreement



Management of DAHON and Ideal Bike kicked-off the global partnership



En medio de una intensificación de la competencia en el mercado global, la alianza se centra en la expansión comercial en el extranjero, aprovechando las fortalezas complementarias de ambas partes.

Ideal Bike aporta instalaciones de producción avanzadas, flujos de trabajo eficientes y décadas de experiencia en gestión de fabricación; DAHON aporta tecnología propia para bicicletas plegables y conocimientos de diseño innovadores. Esta sinergia impulsará la optimización de costes, ampliará la cartera de productos para satisfacer las diversas necesidades de los clientes y facilitará los intercambios de I+D y los proyectos conjuntos, acelerando el lanzamiento de nuevos productos, mejorando el contenido técnico y la calidad, y fortaleciendo la competitividad en los mercados internacionales.

Fundada en 1980, Ideal Bike Corp cuenta con sólidas ventajas fundamentales:

Red de producción global :

Tres bases coordinadas (Polonia, región de Taiwán y Dongguan de China continental) que optimizan las cadenas de suministro para realizar entregas eficientes en términos de tarifas y con capacidad de respuesta. Visión de ESG y excelencia en la calidad :

Alineado con los objetivos de reducción de carbono y energía verde, priorizando la calidad estable, el servicio profesional y la innovación. Capacidades diversificadas :

Abarcando OEM/ODM, análisis de ingeniería asistido por ordenador, diseño personalizado y combinación de componentes. Control de calidad riguroso :

Supervisión de principio a fin, desde la inspección de muestreo de piezas hasta la validación del ensamblaje de la primera unidad. Fabricación avanzada :

Líneas de producción flexibles y recubrimiento/etiquetado robótico que se adaptan a diversas escalas de productos Fuerte capacidad de I+D :

Equipos profesionales, equipos de prueba de última generación e impresión 3D para un rápido desarrollo y cumplimiento.

¿Por qué se destaca esta asociación?

Fortalezas sinérgicas : Fusionar el liderazgo de DAHON en bicicletas plegables con la excelencia en la fabricación de Ideal Bike. Ambición global : Apuntar al crecimiento internacional con soluciones a medida para los mercados internacionales. Impacto en la industria : Impulsar el progreso innovador en el sector global de la movilidad ecológica.

