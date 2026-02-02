TOKIO

2 de febrero de 2026



casa_Descente_entrance_out_high



2



/PRNewswire/ — DESCENTE LTD. abriráen Cortina d’Ampezzo, Italia, durante el período de los. CASA DESCENTE servirá como una instalación de bienvenida para atletas, equipos, personal relacionado y miembros de los medios de comunicación, brindando servicios de hospitalidad y apoyo a los medios.CASA DESCENTE está diseñado como un espacio de hospitalidad donde atletas, equipos, personal relacionado y medios de comunicación pueden relajarse y sumergirse en la experiencia total de la marca DESCENTE. Este espacio muestra la artesanía, las últimas tecnologías y la historia de DESCENTE: los elementos que han permitido a la marca crear continuamente prendas de alto rendimiento que ayudan a los atletas líderes de todo el mundo a lograr su máximo rendimiento.Esta exposición presenta los 90 años de historia de DESCENTE desde su fundación en 1935, destacando su evolución como proveedor de ropa de alto rendimiento para los mejores atletas del mundo. Trajes de competición históricos de los archivos de la compañía muestran vívidamente el progreso de la tecnología textil, desde los orígenes de la ropa de esquí de DESCENTE hasta la actualidad, donde logran resultados ganadores en competiciones internacionales.Una exhibición de trajes de carrera DESCENTE para los equipos nacionales de Suiza, Canadá, Alemania, España, China y Corea permitirá a los visitantes experimentar la fusión de rendimiento y estética creando la belleza funcional que define a DESCENTE.Se exhibirán artículos que incorporan tecnología desarrollada en el centro de I+D de DESCENTE, DISC (DESCENTE INNOVATION STUDIO COMPLEX) OSAKA, y en otras instalaciones. La exposición mostrará la experiencia acumulada de la marca y su compromiso con la innovación, destacando productos que incorporan las técnicas de patronaje exclusivas de DESCENTE, su funcionalidad avanzada y su meticulosa atención al detalle.El salón contará con una pantalla grande para ofrecer la cobertura en vivo de la competición y los mejores momentos. Además de ofrecer un ambiente relajado para ver los eventos, el espacio funcionará como un área de recepción que fomentará la interacción entre atletas, equipos y personal relacionado.7 de febrero (sábado) – 22 de febrero (domingo), 2026(Durante el periodo de los Juegos / hora local)Località Gilardon, 4, 32043 Cortina d’Ampezzo (BL), Italia300 ㎡DESCENTE crea productos deportivos de alta calidad, alto rendimiento y diseño, enfocados en la belleza funcional. Con una fabricación que incorpora de forma crucial la perspectiva de los atletas, DESCENTE se ha convertido en una marca deportiva premium, apoyando el máximo rendimiento de los atletas líderes mediante tecnologías deportivas patentadas y una artesanía impecable. DESCENTE aspira a ser una marca que inspire confianza en las personas en su día a día, inspirando y energizando a los deportistas que se enfrentan a nuevas posibilidades cada día, impulsando su espíritu de desafío e impulsando un rendimiento superior tanto mental como físico. Foto –Foto –