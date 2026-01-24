SAN FRANCISCO

24. Januar 2026



ROKID



/PRNewswire/ — Rokid, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter smarter Brillen und Mensch-Computer-Interaktion, hat heute die offizielle Markteinführung derbekannt gegeben, nachdem dieser auf der CES 2026 erstmals weltweit vorgestellt wurde. Das Produkt ist ab sofort auf der offiziellenerhältlich.Die Rokid Ai-Brille Style stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung einer breiten Akzeptanz von KI-Brillen dar:zu einem Einstiegspreis von 299 US-Dollar. Mit einem Gewicht vongehört Style zu den leichtesten AI-Brillen mit vollem Funktionsumfang auf dem Markt. Sie kombiniertmit einerund einerJeder bedeutende Technologiezyklus wurde durch ein dominantes Endgerät geprägt: Mainframes, PCs und Smartphones. Rokid glaubt, dass die KI den gleichen Weg gehen wird. „KI wird die Art und Weise, wie Menschen mit Technologie interagieren, unweigerlich verändern, und dafür ist ein neues Endgerät erforderlich”, erklärte, Global General Manager von Rokid. „Wir glauben, dass in der Ära der künstlichen Intelligenz Brillen – und nicht Smartphones – zur primären Plattform werden. Smartphones werden weiterhin unverzichtbar für Rechenleistung, Konnektivität und Speicherkapazität sein, jedoch werden für die Interaktion zunehmend Geräte bevorzugt, die sich am nächsten am Körper befinden und am schnellsten reagieren.” Da Smart-Brillen eine längere Akkulaufzeit und ganztägigen Tragekomfort bieten, ermöglichen sie ein, ein Anwendungsfall, für den Smartphones strukturell weniger geeignet sind.Im Mittelpunkt von Rokids Ansatz steht eine. Anstatt eine geschlossene Hardware- und Modell-Stack zu entwickeln, unterstützt Rokid den Zugriff auf mehrere KI-Dienste und -Modelle, wodurch Entwickler und Unternehmen in der Lage sind, lokalisierte, vertikale und marktübergreifende Anwendungen auf der Grundlage seiner Wearable-Plattform zu entwickeln. Rokid betreibt eine der weltweit größten Entwickler-Communities für XR und tragbare KI mitund Tausenden von Unternehmenspartnern weltweit.Diezeichnen sich durchaus: das erste offene, globale KI-Ökosystem, das mehrere Engines und regionenübergreifende Funktionen unterstützt; die erste Dual-Chip-Architektur mit NXP RT600 und Qualcomm AR1; die erste Sprachinteraktion in 12 Sprachen mit Übersetzung in 89 Sprachen; und die erste multimodale KI mit Sprache, Gesten und Steuerungen. Diese Fortschritte machen KI-Brillen praktisch, elegant und zugänglich. Über die globale Online-Rezeptplattform von Rokid können Nutzer ihre Rezepte hochladen und erhalten innerhalb vonindividuelle Linsen. Die Rokid Ai-Brille Style unterstützt Sehstärken von, einschließlich Kurzsichtigkeit, Astigmatismus, Weitsichtigkeit, Gleitsichtgläsern und einer umfassenden Auswahl an funktionalen Beschichtungen, wie beispielsweise photochromatische Gläser, Blaulichtfilter, UV-Schutz, polarisierte Gläser und Antireflexbeschichtungen. Die dynamischen photochromen Gläser, die in sechs Farben erhältlich sind, wechseln in etwavon klaren Innengläsern zu Sonnenbrillengläsern für den Außenbereich, sodass sich eine einzige Brille nahtlos an alle Situationen des Alltags anpasst.299 US-Dollar398 US-Dollar, einschließlich phototroper Korrektionsgläser mit einem Index von 1,60Style wird ineingeführt,folgt im März 2026. Rokid setzt auch seinefort und bietet sehbehinderten Nutzern weltweit zusätzliche Zuschüsse in Höhe von 20 US-Dollar an.Rokid wurde im Jahr 2014 gegründet und ist ein globaler Pionier im Bereich Augmented Reality (AR) und KI. Das Unternehmen entwickelt, die Intelligenz nahtlos in den Alltag integrieren. Rokid bedient Verbraucher, Entwickler und Unternehmen weltweit und beherbergt Chinas größte XR-Entwickler-Community. Das Unternehmen hatunderhalten. Weitere Informationen finden Sie unterFoto –