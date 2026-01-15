Dos organizaciones emblemáticas se unen para entusiasmar e inspirar a los fanáticos y celebrar el compromiso con la excelencia y el espíritu competitivo

WASHINGTON y NUEVA YORK

15 de enero de 2026

/PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — El Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) y la National Hockey League (NHL) anunciaron hoy un acuerdo de patrocinio en EE. UU. que vincula a dos marcas emblemáticas y convierte a USPS en el patrocinador oficial de envíos de la NHL. “La NHL personifica el espíritu competitivo y encarna las características del trabajo en equipo, la resistencia, la determinación y la búsqueda incesante de la excelencia”, afirmó Sheila Holman, vicepresidenta de Marketing de USPS. “Cada día, nuestra organización refleja estos rasgos en nuestro servicio diario al público estadounidense y, por lo tanto, nos complace unir nuestras marcas para lo que promete ser una colaboración divertida y entretenida”. Gracias al nuevo acuerdo de patrocinio, los fanáticos de la NHL tendrán la oportunidad de interactuar con USPS en eventos de la NHL, como el NHL Winter Classic® y la NHL Stadium Series™ con actividades en el lugar. En la NHL Stadium Series de 2026 en Tampa, USPS tendrá presencia en el festival para fanáticos NHL PreGame de 2026 con una actividad de habilidades de hockey y una cabina fotográfica donde los fanáticos podrán obtener una tarjeta postal con su imagen, que pueden enviar por correo directamente desde la exhibición. USPS recibirá gran variedad de derechos de marketing exclusivos que conectarán la marca USPS con NHL y sus fanáticos a través de los amplios canales de marketing, digitales y de redes sociales de la NHL. Las dos organizaciones además colaborarán en contenido original y narraciones en las plataformas tanto de la NHL como de USPS. “USPS es una de las instituciones y marcas estadounidenses más emblemáticas, con una trayectoria de 250 años muy dinámica, y nos enorgullece dar a USPS la bienvenida a la familia NHL”, señaló Jason Jazayeri, vicepresidente y desarrollador de negocios de NHL Group. “Nos entusiasma crear en conjunto contenido y experiencias potentes, así como deleitar a los fanáticos tanto de la NHL como de USPS”.

La NHL, el escudo de la NHL y la marca denominativa NHL Winter Classic son marcas registradas y el logotipo de NHL Winter Classic y el nombre y el logotipo de NHL Stadium Series son marcas comerciales de la National Hockey League. La NHL y las marcas de los equipos de la NHL son propiedad de NHL y sus equipos. © 2026 NHL. Todos los derechos reservados.

